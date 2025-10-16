Il convento di Santa Margherita Nuova rinasce. Fine dei lavori prevista entro il 2025

Dopo secoli di storia, lunghi anni di abbandono e un complesso intervento di recupero, il convento di Santa Margherita Nuova, nel cuore di Terra Murata, si prepara a una nuova vita. I lavori di restauro termineranno entro il 2025, restituendo alla cittadinanza uno dei luoghi simbolo dell’identità storica e culturale dell’isola.

Lo ha annunciato il sindaco Dino Ambrosino, confermando che l’ultimo lotto del cantiere è stato finanziato tramite il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito delle misure per la rigenerazione urbana. “Tutte queste misure di finanziamento non seguono necessariamente le priorità del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco – siamo noi ad inseguire le disponibilità dei vari bandi. Ma siamo felici che, con determinazione e progettualità, siamo riusciti a ottenere i fondi necessari per completare un’opera tanto attesa.”

Il progetto, del valore complessivo di 3,5 milioni di euro, è partito quattro anni fa e ha interessato una serie di interventi strutturali fondamentali per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edificio. In particolare, è stata ricostruita la parte più fragile e compromessa del complesso, il grande contrafforte meridionale, garantendone la stabilità.

Sono stati inoltre recuperati gli ampi terrazzi panoramici, che offrono una vista spettacolare sulla Punta di Pizzaco e sul Golfo di Napoli. Un lavoro attento che ha saputo coniugare esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Nel complesso sono stati realizzati anche nuovi servizi igienici pubblici, e si sta per concludere l’installazione di un ascensore per persone a mobilità ridotta, per rendere l’intera struttura accessibile e inclusiva.

“Dopo averla rilevata nel 2017 dall’Agenzia del Demanio attraverso il federalismo culturale – ha aggiunto Ambrosino – Santa Margherita tornerà ad essere un luogo vivo, aperto, di grande valore paesaggistico e culturale, pronto ad accogliere eventi, mostre, incontri e iniziative del territorio. Siamo impazienti di poterlo finalmente condividere con la cittadinanza.”

Il convento di Santa Margherita Nuova affonda le sue radici nel XVI secolo, quando venne costruito per ospitare una comunità di monache domenicane, in fuga dalla più antica sede di Santa Margherita Vecchia, esposta alle incursioni piratesche.

All’epoca, il fenomeno della pirateria saracena rappresentava una minaccia costante per le comunità costiere del Mediterraneo. Per questo, le religiose chiesero di potersi spostare in una zona più sicura. La scelta cadde su Terra Murata, la cittadella fortificata di Procida, già sede del potere politico e religioso dell’isola.

Il nuovo complesso fu edificato con tutte le caratteristiche tipiche dell’architettura conventuale del tempo: una chiesa a navata unica, ambienti per la clausura, un chiostro interno e terrazze affacciate sul mare, che ancora oggi rappresentano uno dei punti panoramici più suggestivi dell’isola.

Per secoli, Santa Margherita Nuova fu un luogo di preghiera, cultura e accoglienza. Le monache domenicane vi vissero fino al XIX secolo, quando le soppressioni degli ordini religiosi decretate prima da Napoleone e poi dal nuovo Stato unitario italiano portarono al progressivo abbandono del complesso.

Negli anni successivi, l’edificio fu adibito a caserma e deposito militare, subendo modifiche e trasformazioni che ne compromisero in parte l’identità originaria. Con il passare del tempo, cadde in disuso e degrado, diventando un luogo dimenticato, pur trovandosi nel cuore del centro storico.

La svolta arrivò nel 2017, quando il Comune di Procida riuscì ad acquisire il complesso dallo Stato tramite il meccanismo del federalismo culturale, che consente agli enti locali di recuperare beni pubblici inutilizzati e restituirli alla collettività attraverso progetti di valorizzazione.

Da allora, il lungo e complesso lavoro di restauro ha trasformato Santa Margherita in un cantiere di rigenerazione, fisica e simbolica, specchio di una cittadinanza che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Alla conclusione dei lavori prevista per il 2025, Santa Margherita Nuova tornerà a essere un bene comune, aperto a tutti. Sarà uno spazio polifunzionale, destinato a mostre, rassegne culturali, incontri pubblici, laboratori didattici e attività sociali. In un momento storico in cui sempre più piccoli comuni faticano a mantenere vivi i propri centri storici, l’esperienza di Procida rappresenta un esempio virtuoso di recupero del patrimonio attraverso la cooperazione tra pubblico, fondi europei e progettazione locale.

“Oggi più che mai – conclude il sindaco – ci rendiamo conto di quanto sia importante avere luoghi di bellezza, memoria e condivisione. Santa Margherita è tutto questo: un pezzo della nostra storia che torna a vivere, per le generazioni presenti e future.”