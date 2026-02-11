Il controllo della sinistra. La smettiamo o no? | #4wd

C’è una convinzione che attraversa da anni il dibattito pubblico italiano: l’idea, coltivata da una parte della sinistra, di essere depositaria naturale delle patenti di legittimità morale e culturale. Come se esistesse un ufficio brevetti invisibile, con sede nei salotti buoni dell’opinione progressista, che distribuisce certificati di cultura, di onestà, di umorismo, di libertà, di patriottismo, di verità, di legalità e perfino di senso delle istituzioni. Chi li possiede è “dalla parte giusta della storia”; chi non li ha, o peggio li contesta, viene guardato con sospetto, quando non direttamente messo alla gogna.

Il meccanismo è noto: occupare ogni spazio possibile e immaginabile – media, spettacolo, scuola, università, fondazioni, festival – e farlo non tanto per pluralismo, quanto per controllo simbolico. Non basta esserci: bisogna presidiare, delimitare, certificare che il dissenso non è un’opinione diversa, ma una colpa. Non è un’altra lettura della realtà, ma una deviazione da correggere. Il confronto diventa così un processo, in cui l’imputato non deve difendere un’idea, ma dimostrare di essere moralmente degno di parlare.

Il caso Pucci-Sanremo è emblematico, ma non certo isolato. Un comico che porta su un palco popolare uno sguardo non allineato viene subito passato ai raggi X: non per capire cosa dice, ma per stabilire se ha il “diritto” di dirlo. Anche la risata, per antonomasia libera e liberatoria, viene sottoposta a censura preventiva: non si ride di tutto, non si ride così, non si ride con quelle parole, non si ride da quella posizione. La comicità, anziché essere giudicata per la sua efficacia o intelligenza, viene valutata in base al pedigree ideologico di chi la pratica e chi ne è l’oggetto.

Non accade solo oggi a Pucci, ma da sempre anche a scrittori, giornalisti, docenti, artisti, perfino a semplici cittadini sui social. Se non ripeti il vocabolario giusto, se non aderisci alla grammatica corretta del pensiero dominante, vieni subito etichettato: reazionario, ignorante, pericoloso, nostalgico, “nemico dei valori”. Non importa quello che dici davvero, conta da dove sembri dirlo e su chi dirlo. E se provi a replicare, spesso ti senti rispondere che non sei “titolato” a farlo.

A questo si aggiunge un altro capitolo, forse ancora più delicato: la gestione selettiva della memoria storica. Nelle narrazioni di una certa sinistra, il fascismo vive in una sorta di damnatio memoriae permanente, come un fantasma agitato con regolarità utile a delimitare il campo del dicibile e dell’indicibile. Chiunque non si adegui a questa liturgia viene sospettato di indulgenza, quando non di complicità. Ma, nello stesso tempo, sulla storia del comunismo reale cala spesso un silenzio imbarazzato. Le stragi, i gulag, le repressioni, le deportazioni di massa diventano note a piè di pagina, se non vengono proprio rimosse.

Eppure la storia del Novecento è piena anche di quelle tragedie. Una delle ultime, cronologicamente, in Europa, è quella delle foibe carsiche del regime di Tito, che ha colpito migliaia di italiani. Una pagina dolorosa, riconosciuta come Giornata della Memoria celebrata proprio ieri e solo da pochi anni, dopo decenni di rimozione o minimizzazione. Come se esistessero tragedie da ricordare sempre e altre da maneggiare con cautela, per non disturbare un’identità politica.

Non c’è nulla di più lontano dallo spirito democratico di un ambiente in cui una parte si arroga il diritto di stabilire chi è colto e chi è rozzo, chi è onesto e chi è inaffidabile, chi è spiritoso e chi è offensivo, chi ama davvero il Paese e chi no, peggio ancora se godendo del sostegno acritico di una parte dell’opinione pubblica. Ma una democrazia adulta non ha bisogno di notai della coscienza, bensì di confronto, di pluralismo, di attrito. E quando la politica e la cultura smettono di accettare il rischio della libertà, iniziano a perdere proprio ciò che dicono di voler difendere.