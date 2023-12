Il contributo. Agostino Iacono: «La rinascita di Casamicciola necessita di una seria programmazione»

Dopo il primo anniversario della frana del 26 novembre 2022, il prof. avv. Agostino Iacono, presidente del Comitato di Casamicciola Terme per la Salvaguardia e Tutela della Salute e dell’Ambiente e vice presidente dell’Associazione “Protagonisti per l’Isola d’Ischia”, affida le sue riflessioni, osservazioni e richieste al commissario Legnini e al sindaco Giosi Ferrandino. E lo fa anche da diretto interessato «nella duplice veste di “terremotato” e “alluvionato”». Riflessioni di carattere personale «basate su proposte concrete e osservazioni oggettive dopo il confronto all’interno dei comitati e cittadini», di cui pubblichiamo ampi stralci.

Esordendo: «Ci tengo a precisare che il popolo di Casamicciola Terme, che vive in realtà storiche con un’anima e una storia antica di centinaia e centinaia di anni (vedi Piazza Maio ivi compresa la zona Celario e Piazza Bagni – basti leggere la storia) è forte ed è stato sempre in grado di rialzarsi con orgoglio e tenacia ad ogni evento funesto, che nella storia ciclicamente si è ripetuto, e vuole una rinascita e non un abbandono dei luoghi.

Casamicciola è uno dei pochi comuni in Italia che ha l’onore di avere la parola associata Terme. Infatti, le più antiche attività termali e alberghiere sull’isola sono sorte a Piazza Maio, Piazza Bagni e La Rita e questo deve essere un valore da potenziare.

Per una seria rinascita ci vuole un maggiore interessamento e una adeguata programmazione da parte delle istituzioni prima che da parte dei cittadini nei confronti di Casamicciola Terme».

AIUTO CONCRETO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME

«Prima osservazione con relativa proposta: non bisogna dimenticare i familiari delle vittime che ad oggi non hanno più i cari e nemmeno le case.

Il mio pensiero è sempre rivolto alle famiglie delle vittime perché perdere un caro in un evento del genere porta ad un dolore irreversibile.

Bisogna avere il coraggio di chiedere un qualcosa di concreto allo Stato per le famiglie delle vittime.

La proposta in oggetto disciplina l’assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e per i superstiti gravi e gravissimi dell’evento calamitoso del 26 novembre 2022 in Casamicciola Terme, sul modello del disastro di Rigopiano.

Art. (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti dell’evento calamitoso del 26 novembre 2022 a Casamicciola Terme).

E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime dell’evento calamitoso di Casamicciola Terme sul territorio dell’Isola d’Ischia, avvenuto il 26 novembre 2022, e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell’ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.

Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; c) al convivente more uxorio; d) ai genitori; e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico; f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento.

Con riferimento all’evento calamitoso indicato, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento».

Le agevolazioni in favore degli orfani: «attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva; riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni relativamente all’iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio.

Questa proposta è partita dal vedere la commemorazione…».

AGEVOLAZIONI FISCALI ED ESENZIONI

«Seconda osservazione con relative proposte: agevolazioni fiscali ed esenzioni.

Allo stato attuale è prevista la sospensione per il Comune di Casamicciola Terme per le case colpite dall’alluvione e tale provvedimento è indice di una chiara disparità di trattamento in quanto una casa interdetta a causa dell’alluvione è equiparata, in termini fiscali, ad una casa agibile e fruibile sul territorio di Casamicciola Terme.

Previsione dell’esenzione IMU e del contributo TARI per gli immobili oggetto di zona rossa ed interdizione perché trovasi in zona rossa e/o danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ovvero dall’evento alluvionale – franoso del 22 novembre 2022; concessione di un credito di imposta come avviene per le altre zone colpite dagli eventi; contributo totale o parziale del fitto mensile fino alla fine dell’emergenza; sospensione del pagamento dei mutui e finanziamenti estesi a tutti il territorio del Comune di Casamicciola Terme; esenzione del suolo pubblico per l’intera durata dell’emergenza ed in ogni caso per i tre anni successivi alla riapertura dell’impresa».

E qui si riportano alcuni articoli già disposti per il post sisma del 21 agosto 2017: Misure in materia fiscale; Esenzione IMU; Compensazione TARI.

NO TAX AREA E RENDITE CATASTALI

«Terza osservazione con relativa proposta: la rinascita – ricostruzione del territorio di Casamicciola Terme passa anche e soprattutto da un forte tessuto economico – produttivo che ad oggi è in crisi e continuando di questo passo ci saranno altre aziende chiuse.

Sussiste la necessità di adottare la zona no tax area – zona franca per tutto il territorio di Casamicciola Terme colpito direttamente dagli eventi del 26 novembre 2022 oltre che dal sisma del 21 agosto 2017 con decreto MISE (ministero dello Sviluppo Economico) individuando i confini della zona franca nell’ambito dell’intero territorio del Comune di Casamicciola Terme all’interno dell’Isola d’Ischia.

Questa richiesta deve essere presentata con un unico documento redatto e approvato in Consiglio Comunale di concerto con i comitati e le associazioni di cittadini e di categoria, invitando il Comune di Casamicciola Terme a convocare il Consiglio Comunale con la discussione su questo tema.

Il documento deve indicare anche le agevolazioni previste a favore delle attività localizzate all’interno della medesima zona franca da delimitare per tutto il territorio di Casamicciola Terme da definirsi zona franca all’interno dell’Isola d’Ischia. Tra le altre cose l’intervento deve prevedere la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività o che la avviano entro un determinato termine nella ZFU del territorio di Casamicciola Terme ed un contributo alle attività produttive per il calo e/o azzeramento del fatturato che si ha e che si avrà nei prossimi mesi.

La zona franca è stata adottata per esempio con decreto MISE per l’alluvione della Sardegna nel 2018 e la sua richiesta è fondata anche per il motivo che Casamicciola Terme è stata colpita da tre eventi funesti negli ultimi 15 anni (evento alluvionale del 2009, sisma del 21 agosto 2017 e evento alluvionale – franoso del 26 novembre 2023).

Solo con questo provvedimento si potrà pensare ad un rilancio di Casamicciola Terme, unitamente ai necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Quarta osservazione con relativa proposta: revisione delle rendite catastali sul territorio di Casamicciola Terme.

Il Territorio di Casamicciola Terme è stato colpito da tre eventi funesti negli ultimi 15 anni e non si può rimanere con le rendite catastali attuali visto l’oggettivo deprezzamento del territorio che, solo facendo riferimento alla fotografia attuale, deve comportante come necessaria conseguenza la riduzione delle rendite catastali delle proprietà.

Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si facciano carico di una richiesta di formulazione della richiesta di revisione del classamento del territorio di Casamicciola Terme da presentare all’Agenzia del Territorio».

IL PIANO DI RICOSTRUZIONE

«Quinta osservazione sul Piano di ricostruzione.

Con Decreto-legge n. 186 del 3 dicembre 2022, c.d. decreto Ischia, sono stati disposti “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”; il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9. L’art. 5-ter del dl 186/2022, attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma sull’isola di Ischia funzioni finalizzate a garantire il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio, ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici e degli immobili privati in seguito alla frana del 2022 e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall’evento sismico del 2017.

Il comma 3 dell’art. 5-ter stabilisce che le previsioni del Piano commissariale integrano il Piano di ricostruzione post-sisma, previsto dall’art. 24-bis del D.L. 109/2018, ai fini del necessario coordinamento fra le azioni di contrasto all’emergenza idrogeologica e gli interventi di ricostruzione. L’art. 5-quater del decreto stabilisce che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale provvede all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell’isola di Ischia.

L’Autorità di Bacino ha provveduto a trasmettere in data 7 agosto 2023 alla Struttura Commissariale, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana e al Comune di Casamicciola, il Progetto di Aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Isola di Ischia- 1 stralcio funzionale- Comune di Casamicciola Terme, di cui alle suindicate disposizioni legislative.

Allo stato attuale è stato dato anche mandato da parte dell’amministrazione comunale per il ricorso avverso tale piano e su questo punto sono favorevole e applaudo all’iniziativa.

Ebbene, dall’entra in vigore dell’art. 24 bis del D.L. 109/2018 sono passati quattro anni e sembra che nessuno si chieda se è possibile che è trascorso tutto questo tempo e non c’è traccia del Piano di Ricostruzione che deve essere adottato dalla Regione Campania con gli opportuni passaggi? E’ possibile che nessun confronto e nessuna interlocuzione non è pervenuta con i cittadini?

Sembra che ora l’alibi di non adottare il Piano di Ricostruzione da parte della Regione Campania è la tempistica del PAI. Se dobbiamo aspettare tanto tempo tanto vale valutare per adesso se adottare il Piano di Ricostruzione per la parte del territorio di Casamicciola Terme colpito dal sisma del 21 agosto ad esclusione della zona alta del Celario.

Il Piano di Ricostruzione è fondamentale per la pianificazione del territorio ed è importante al fine di dare certezze ai cittadini. Non ci si può affidare e “buttare” la croce sui cittadini che devono decidere se delocalizzare o meno.

Un esempio: la scuola “Lembo” della Sentinella che verrà ricostruita a chi serve; a quale bacino di famiglie della zona alta è destinata la scuola?

Se la zona alta verrà desertificata con il Piano di Ricostruzione a cosa serve ricostruire la scuola “Lembo” della Sentinella? (non credo che le famiglie di Piazza Bagni, Piazza Marina e Perrone decidano di andare nella zona alta e lasciare le scuole presenti e/o da ricostruire nelle altre zone di Casamicciola Terme). Forse sarebbe utile ricostruire l’immobile per altri scopi, ma questo può essere stabilito solo a seguito di un serio Piano di Ricostruzione che deve essere anche un atto di pianificazione territoriale al fine di evitare anche spreco di denaro pubblico ed evitare una ricostruzione a vista.

Sesta osservazione: Non è possibile che gli sfollati devono “sfrattare” per l’ennesima volta da un albergo ad un altro. Si trovi una soluzione stabile finché ci sarà la possibilità di avere come opzione l’assistenza alberghiera».