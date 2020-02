Il consueto, meritato torpore | #4WD

Ci sta per piovere addosso una nuova stagione turistica, le cui prospettive non sono affatto supportate da particolari novità o, perlomeno, da segnali di vita delle categorie e delle amministrazioni pubbliche tali da far ben sperare per i risultati in divenire.

Il freddo polare annunciato per il 9 febbraio e arrivato con qualche giorno d’anticipo sembra la naturale prosecuzione di quel letargo atavico che avvolge la nostra Isola nei mesi in cui, invece, ci si dovrebbe dedicare a prepararsi adeguatamente all’arrivo dei primi flussi di turisti.

Fa eccezione il gruppo Dimhotels, tanto vituperato quanto protagonista di una precisa strategia di mercato che, piacente o no, dà i suoi frutti ai diretti interessati (e non solo). Una politica, quella dei Di Meglio, che garantisce all’Isola per quasi un anno intero un indotto non indifferente e, cosa non da poco, la possibilità di riversare su altre strutture le richieste in esubero derivanti dalla fitta campagna pubblicitaria in essere ormai da tredici lunghi anni.

Ad essi si contrappone la maggior parte delle forze in campo, che non riesce ad andare oltre l’ordinaria manutenzione e la pianificazione della data di riapertura primaverile, valutando se saltare o meno il weekend di Pasqua e lamentandosi delle politiche tariffarie altrui, salvo poi praticare prezzi che, in proporzione, risultano anche più bassi a causa degli alti oneri di mediazione da corrispondere sul lordo incassato.

E come se non bastasse, la totale assenza di programmazione da parte dei sei Comuni e l’incapacità storica di offrire al pubblico motivi convincenti per avvicinare o consolidare presenze, rappresenta la ciliegina marcia di una torta che, come unico sapore, conserva solo le bellezze naturali dell’Isola d’Ischia e null’altro. Anzi, vi aggiunge il “buon peso” di un territorio che già scoppia di traffico locale e che viene ulteriormente martoriato da scelte pseudo-strategiche decisamente incomprensibili. Tra tutte, il mercatino delle bancarelle, recentemente spostato a Fondobosso: un contesto inaccettabile per un Paese turistico, un danno non indifferente a quel commercio locale che già langue di suo. Mentre le code al noto incrocio dai semafori spenti aumentano a dismisura.

Meriteremmo di più! Ma… sarà poi vero?