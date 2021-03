Il Consiglio di Stato tentenna… Ma a Lacco Ameno è guerra di denunce anonime

Ida Trofa | A Lacco Ameno, unitamente alla guerra legale e politica, sta diventando un caso a parte anche la vicenda delle denunce e così scoppia il caso delle denunce apocrife protocollate al Comune di Lacco Ameno. La storia va avanti da mesi ed è cominciata subito dopo le lezioni. Diversi esposti a firma di alcuni consiglieri di minoranza accusano gli stessi compagni di scranno.

Si tratta, per lo più, di abusi edilizi. L’estensore delle denunce, tutte disconosciute, viene indicato in Antonio Monti. Gli strali del corvo lacchese hanno prima colpito Aurelio De Luise, compagno di schieramento e ora, tra lunedì e martedì anche l’integerrimo Aniello Silvio e la famiglia del consigliere Antonio Di Meglio detto Polito. Neanche a dirlo anch’egli esponente di minoranza e compagno di Antonio Monti. Insomma, tutte con nome e cognome, ma falsi. Tutte inviate al Palazzo Comunale di Piazza Santa Restituta. Il contenuto non è noto ma si tratterebbe di pagine in cui qualcuno riporterebbe presunte malefatte e, soprattutto, presunti abusi edilizi oltre a diverse e più articolate accuse nei confronti degli esponenti di opposizione. Toccherà ora ad Antonio Monti, come è già accaduto in passato con il caso Aurelio De Luise ed “Il Palazzo” disconoscere le denunce e sporgere querela contro ignoti.

I corvi all’ombra del Fungo non sono certo una novità. Anzi sono il segno distintivo dei pavidi che cercano di ottenere le proprie rivalse personali, nascondendosi e tentando di seminare zizzania politica e sociale.

Sono anni, ormai, che l’andazzo in quel di Lacco è questo. Adesso, come allora, la mano di chi si fa autore di questi scritti è quella di chi ben conosce la macchina amministrativa e le persone, i fatti e i misfatti del paese con i suoi diversi e variegati personaggetti politici e istituzionali. Stando alle indiscrezioni e agli spifferi di palazzo, le denunce sarebbero scritte da chi conosce molto bene le vicende locali. Ignoto lo scopo. Ovviamente se si esclude la volontà di minare la serenità del lavoro politico e le posizioni familiari di ogni esponente del consesso locale e non solo. La strategia della carta bollata e delle minacce anonime prosegue dunque. Lacco Ameno appare, ben lungi dal raggiungere l’agognata pacificazione sociale.