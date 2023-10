Il consiglio comunale di Forio. LIVE

Parte il consiglio comunale di Forio che deve decidere sull’acquisizione per evitare la demolizione di un abuso edilizio. Nel frattempo, i lavori iniziano con un lungo intervento di Vito Iacono che mette in evidenza sia lo scandalo Lamonica e sulla richiesta ad personam e sulla petizione di alcuni cittadini che protestano contro l’adozione del senso unico a Monterone.

VITO IACONO: Errata la decisione e la sua applicazione. Sospendetela!

Iacono entra nello specifico della materia e critica la decisione della maggioranza di Stani Verde applicata a Monterone perché e spiega come sia non utile alla circolazione stradale del comune ed è sbagliata anche la scelta della fascia oraria. La proposta di Iacono è chiara: “Al 30 ottobre, il consiglio comunale dia impegno agli uffici affinché non si proroghi la decisione sperimentale”.

VITO IACONO: Dov’è la controtendenza! Il sindaco ignora i miei solleciti

L’intervento del consigliere Iacono, poi, si allarga sui soliti problemi di Forio. Lo spoil system del sindaco Verde col cambio di Enzo Rando a favore di Francesco Schiano di Coscia, la gestione del porto di Forio e la nomina di Franco Regine e Vito Manzi, la mancata trasparenza sui “conti”. Tuttavia, però, Iacono mette in evidenza che da quando è stato eletto e da quando si è insediato il sindaco non gli ha mai dato attenzione.

STANI VERDE: Vito, se parli solo di Via Spinavola e ti fermi non vedi tutto quello che facciamo e, magari, saresti di aiuto

La replica del sindaco Verde non si fa attendere. “Mi dispiace se non ti ho risposto con uno scritto alle tue sollecitazioni e lo faccio ora. Speravo ti fossi accorto che alla NU, fino alle nostre contestazioni, venivano riconosciuti 880 euro all’anno e gli veniva riconosciuti dei servizi extra che, invece, erano in meno e da settembre abbiamo tagliato il canone NU. Oltre a questo, ci sono altri 480 mila euro l’anno relativo ad un aumento prezzi che è al vaglio degli uffici perché era stato concesso senza contraddittorio.

Sulla rotazione dei dirigenti, Verde chiarisce che la sua decisione è stata assunta per rispettare le contestazioni ricevute dalla vecchia amministrazione. Un altro spreco che abbiamo tagliato è la rescissione del fitto dell’info point all’ingresso del paese. Abbiamo tagliato altre spese come quelle relative alle società che erogavano servizi voluti alla tecnologia e manterremo gli stessi servizi con un taglio di 50 mila euro per anno. Per ora siamo ad un milione di euro, ma abbiamo solo iniziato.

Su Natale, è vero, abbiamo investito 600 mila euro e, rispetto agli anni passati, abbiamo alzato la spesa di poche centinaia di migliaia di euro. E, in tutto questo, mi piace evidenziare che nel bilancio di Forio c’era una spesa già appostata. Abbiamo risparmiato d’estate e usiamo le risorse per fare altro. Inoltre – aggiunge Verde – l’interesse attorno al Natale è molto ampio e arrivano apprezzamenti e interessi sia da tutta l’isola che da fuori l’isola. Sono contento che molti resteranno a Forio, molti altri verranno e so che la nostra iniziativa ha attivato anche gli altri comuni dell’isola con velocizzare le rispettive organizzazioni. Dialoghiamo con i sindaci dell’isola e la nostra isola si sta muovendo in maniera organica.

Entro il 30 gennaio, inoltre, presenteremo il cartellone degli eventi di tutto l’anno. E, sia chiaro, contestateci tutto. Ma noi siamo qui e ci mettiamo la faccia.

SALVATORE SERPICO: LA DIFESA DEL SENSO UNICO SU VIA MONTERONE E VIA SPINAVOLA

Stranamente la questione viene posta oggi, solo il 28 ottobre e le firme sono raccolte il 27 ottobre. Trovo nelle parole di Iacono e da quelli che si fanno strumentalizzare da questa sorta di sceneggiata oggi all’interno del consiglio comunale. La nostra era una occasione sperimentale e avevamo già deciso di terminare la nostra sperimentazione. Sono sempre sensibile alla libertà e al dissenso ma in questo caso è solo strumentalizzazione. In due mesi abbiamo dimostrato una larga partecipazione di correttivi e abbiamo avuto il dato che emerso. I risultati ottenuti sono allo studio e ho le prove che questa iniziativa sia solo strumentale.

Il consigliere delegato, poi, viene coinvolto in un dibattito tra il pubblico che viene spento dal presidente Mattera. Abbiamo un problema di traffico e lo dobbiamo risolvere. Il senso unico di Via Spinavola non è collegato alle decisioni di Monterone. Via Spinavola ha caratteristiche tali da non consentire il doppio senso di circolazione. E poi attacca il consigliere comunale che aveva già richiamato il provvedimento degli anni passati. La fascia oraria che abbiamo individuato rappresenta il periodo di massimo traffico nella zona che d’estate è al tramonto e, d’inverno, invece, in orario scolastico.

La strumentalizzazione politica che solleva Serpico è relativa alle modalità con cui sono state raccolte le firme. Candidati e attività di candidati di opposizione che hanno messo il cappello all’iniziativa.

Poi, l’apertura: “Venite al comune e parliamone!” Qui nessuno dice che vogliamo calare atti dall’atto. Stiamo morendo di traffico e la strumentalizzazione della petizione è proprio quella che vuole il ritorno al passato. Non capisco perché uno di Piellero e di Panza si preoccupi di Via Spinavola. Siamo aperti al dialogo e al confronto. C’è ampia disponibilità a decidere insieme cosa e come fare. Non è più consentito girare a vuoto su Via Spinavola e in altre zone. Era lo stesso problema di San Vito e di Panza.

VITO IACONO: PER FATTO PERSONALE: IO NON STRUMENTALIZZO!

Le accuse di Serpico devono tornare al mittente. Non ho strumentalizzato nessuna petizione e non capisco perché, invece, questo consigliere comunale procede con illazioni diffamatorie! Io non ho mai detto che avete fatto assunzioni sospette”

PASQUALE CAPUTANO: QUELLO DI SERPICO IL PIU’ BRUTTO INTERVENTO DELLA STORIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere Serpico ha tenuto il più brutto intervento della storia del consiglio comunale. Il consigliere Serpico non ci ha detto cosa ha capito. Ma ha capito qualcosa? Penso di no. Ho disegnato il piano traffico di Forio nel 2004 e tutto quello che ho cambiato non ha mai prodotto tutte queste proteste. Caro Serpico aver chiuso quelle due strade hai reso invivibile altre zone del territorio. Non si deve lamentare di uno che arriva da Piellero, perchè lui è l’unico che usa Via Spinavola. Inoltre, lei non può indagare se uno sceglie di girare a vuoto o meno. Inoltre, credo che il vostro atteggiamento da indagine su chi ha firmato è da paura. Caro Consigliere, quella sperimentazione che tu non valuti, naufragò!