Il consenso underground non basta più | #4WD

Lui: “Ti devo fare i miei auguri più sinceri. Ho saputo che vuoi fare il colpo di mano al Comune…”

Io: “Tanti amici mi stanno spingendo a candidarmi a Sindaco d’Ischia. Ma semmai decidessi di correre, lo farei solo per migliorare le cose e con concrete possibilità di farcela. Altrimenti… sto bene come sto.”

Lui: “Io te l’ho sempre detto e me ne devi dare atto: tu sei nato per fare questo, perché hai tutte le capacità per essere un ottimo Sindaco. Nessuno come te.”

Io: “Bene. Allora se dovesse accadere, so di poterti avere al mio fianco…”

Lui: “E che ti devo dire, Davide… tu lo sai… io nun me pozze mòvere… tu sì nu guaglione intelligente…”

La conversazione con questo amico-grande elettore avvenuta pochi giorni fa è lo specchio fedele del quadro politico medio che potrebbe ripresentarsi alle prossime elezioni. Ma, ammesso ce ne fosse bisogno, è anche l’ulteriore dimostrazione della validità di quella mia storica teoria secondo cui ogni elettorato ottiene gli eletti che merita e che, di fatto, ne rappresentano al 100% l’espressione di voto, l’intelligenza, la cultura, la coscienza e, soprattutto, l’opportunismo che ormai da quasi quindici anni sta ulteriormente incancrenendo i gangli vitali della nostra collettività.

Come sul piano nazionale, il consenso “di pancia” o fondato sull’antipolitica più spicciola ha dato modo ad autentici ronzini di ergersi a cavalli di razza, salvo dimostrarsi presto in tutta la loro pochezza ma rischiando, ancora una volta, di avere la meglio su un programma serio e competente, proprio grazie alla superficialità di chi, col proprio voto, dovrebbe indirizzare al meglio le sorti del Paese. E sotto questo profilo, il malcontento dei commercianti di Ischia Ponte manifestato recentemente sui social verso il modo in cui Enzo Ferrandino e compagni stanno gestendo, ancora una volta, il territorio e gli eventi nel corso delle festività natalizie, potrebbe rappresentare un’iniziale quanto interessante presa di coscienza.