Il comune di Lacco Ameno: «Sì allo Stato di Palestina e stop al sostegno militare a Israele»

Con una delibera di Consiglio comunale approvata su proposta del vice sindaco arch. Carla Tufano anche Lacco Ameno si schiera a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina e presenta al governo e al Parlamento formale richiesta di immediata interruzione del sostegno militare a Israele, ma anche dei rapporti commerciali e tecnologici alla luce dei massacri perpetrati a Gaza.

La Tufano ha preso la parola nella seduta del civico consesso evidenziando proprio il «genocidio che si registra da mesi nel territorio della Striscia di Gaza e che nelle ultime settimane ha raggiunto un punto di non ritorno, provocando una gravissima crisi umanitaria».

Votazione unanime con la piena adesione dei consiglieri di minoranza. Mozione al governo e al Parlamento per la immediata interruzione anche dei rapporti commerciali e tecnologici. Una presa di posizione politica e morale contro il «genocidio che si registra da mesi nel territorio della Striscia di Gaza».

Questa delibera è stata approvata all’unanimità, con 10 voti favorevoli su 10 consiglieri presenti, trattandosi di un atto di valenza umanitaria che supera le “normali” contrapposizioni tra maggioranza ed opposizione. Ed infatti il consigliere Aniello Silvio ha subito espresso «apprezzamento e sostegno alla iniziativa della maggioranza, preannunciando il voto favorevole dei consiglieri di minoranza e dichiarando che lo sterminio dei civili in Palestina deve immediatamente cessare».

Da parte sua il sindaco Giacomo Pascale ha voluto in particolare esprimere non solo l’apprezzamento per il voto unanime espresso, ma in particolare «il proprio ringraziamento nei riguardi delle due signore presenti in Consiglio, nelle persone di Carla Tufano e Carmela Monti, che si sono contraddistinte per la sensibilità mostrata nei riguardi di una gravissima vicenda umanitaria che si sta consumando nella indifferenza generale del mondo». Associandosi alle dichiarazioni del consigliere Silvio, «auspicando la cessazione immediata delle violenze ai danni di civili inermi».

In premessa la delibera consiliare ricorda che «il conflitto israelo-palestinese ha causato, e continua a causare, migliaia di vittime civili innocenti, con una particolare incidenza su donne e bambini; la comunità internazionale, tramite numerose risoluzioni delle Nazioni Unite, ha riconosciuto il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e alla creazione di uno Stato sovrano e democratico nei confini del 1967; il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni che incoraggiano il riconoscimento dello Stato di Palestina come passo necessario per una pace giusta e duratura; diversi Stati membri dell’Unione Europea, tra cui recentemente Spagna, Irlanda e Norvegia, hanno annunciato ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina; in Italia, numerose amministrazioni locali si sono espresse in favore di un riconoscimento immediato dello Stato palestinese e della sospensione delle collaborazioni militari con Israele, nel rispetto del diritto internazionale umanitario».

VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

Venendo alla posizione “locale”, «il nostro Comune, pur non detenendo competenze in materia di politica estera, può esprimere una chiara posizione politica e morale in nome dei diritti umani, della legalità internazionale e della solidarietà tra i popoli».

Si evidenzia altresì che «l’Italia è vincolata al rispetto delle convenzioni internazionali che vietano l’export di armi verso Paesi coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani; la prosecuzione dei rapporti militari, commerciali e tecnologici con Israele – alla luce delle denunce di crimini di guerra mosse da diverse organizzazioni umanitarie internazionali – risulta eticamente e politicamente inaccettabile; il Consiglio Comunale rappresenta la voce democratica della cittadinanza e ha il dovere di intervenire pubblicamente su crisi umanitarie di tale portata».

La delibera approvata, immediatamente eseguibile «per assoluti motivi di urgenza», impegna sindaco e Giunta «a sollecitare il Governo italiano e il Parlamento affinché riconoscano formalmente lo Stato di Palestina, nei confini internazionalmente riconosciuti, come atto di giustizia e passo verso una pace duratura tra i popoli; a chiedere l’immediata sospensione delle forniture militari, tecnologiche e strategiche all’apparato militare israeliano, finché perdurano gravi violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza e nei territori occupati; a promuovere iniziative di cooperazione e sostegno umanitario alla popolazione palestinese, in collaborazione con ONG e organismi internazionali».

La mozione è stata trasmessa al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, al residente della Regione Vincenzo De Luca e ai presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.