Il comune di Ischia presenta il piano di sviluppo e marketing di Josep Ejarque e l’istituzione dell’agenzia del turismo

Il prossimo martedì 11 luglio, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del comune di Ischia, sarà presentato il Piano di Sviluppo Turistico e Marketing Turistico di Ischia 2022-2025 elaborato dalla F Tourism & Marketing del prof. Josep Ejarque, già protagonista nel settore turistico di località come Roma, Napoli, Torino, Parma, Brescia, Roma, Vicenza, Amalfi, Asiago, Fano, Vieste e tanti altri comuni oltre che regioni come Campania, Trentino Alto Adige, Sardegna ed Emilia Romagna.

Un curriculum di livello internazionale nel quale il rilancio e lo sviluppo di Ischia diventano una sfida sicuramente affascinante. In questi mesi, oltre al completamento della fase di analisi e della redazione del Piano di Sviluppo, con grande impegno l’Amministrazione guidata dal sindaco Enzo Ferrandino ha accelerato per concretizzare le prime indicazioni del prof. Ejarque con particolare riferimento alla istituzione della DMO (Destination Management Organization) del comune di Ischia.

Oltre alla delibera di Giunta che di fatto ha dato mandato alla società partecipata Ischia Risorsa Mare di allestire la DMO come previsto dal Piano del prof. Ejarque, l’ente ha anche affidato ad un’azienda specializzata del settore l’incarico di avviare la comunicazione di riferimento per valorizzare la destinazione Ischia sul web e sui social network. Per l’occasione sarà presentato anche il nuovo marchio della DMO e della destinazione. Tutti i dettagli dell’operato di questi mesi nonché gli obiettivi del futuro prossimo e a medio termine saranno presentati agli operatori del settore e a tutti gli addetti ai lavori nell’incontro in programma martedì presso il Municipio di Ischia.

CHI E’ JOSEP EJARQUE. Professionista del Destination Marketing e del Destination Management, inizia la sua carriera nel 1985 come responsabile Marketing e Comunicazione dell’Ente di promozione del Turismo della Catalogna e di Barcellona. Ha diretto dal 1995 l’ente del Turismo della Corugna, in Spagna, e dal 2000 l’Ente Turismo Torino, con responsabilità nell’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali. Oggi è amministratore unico della Ftourism & Marketing, società di consulenza specializzata in management e marketing strategico ed operativo nel settore turistico. Esperto nel destination management e marketing, si occupa delle strategie di gestione e progettazione per lo sviluppo di destinazioni turistiche in Italia e all’estero, oltre alle strategie di marketing e di prodotto.

È Dottore Ph.D in Scienze Economiche ed aziendali per l’Università de A Coruña (Spagna), PSM presso la Bocconi Business School, Laureato in Science della Comunicazione presso l’Università Autonoma di Barcellona, (Spagna) e Diplomato in marketing all’EAE Business School (Spagna).