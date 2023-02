Il comune di Ischia aderisce al progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”

Il Comune di Ischia stringe un legame ancor più denso con l’Europa attraverso il partenariato al progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, nato grazie ad una alleanza tra governance locale ed europea. L’obiettivo del progetto è quello di creare una forte sinergia tra politici locali e istituzioni europee, lavorando insieme e diffondendo informazioni su temi politici e progetti legati all’Unione europea. Ciò avrà un importante impatto anche sulla percezione stessa dell’UE e sul livello di consapevolezza sul territorio, contribuendo così a rafforzare l’impegno e la partecipazione attiva a dibattiti sul Futuro dell’Europa.

Il fine è quello di creare una vera e propria sfera pubblica europea e di mantenere lo slancio creato dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa e nel contesto del Next GenerationEU. l consigliere Giustina Mattera farà da ponte in questa iniziativa per il Comune di Ischia entrando a far parte di una rete di rappresentanze locali degli stati membri e portavoce di una maggior consapevolezza del vivere la “cittadinanza europea”.

Avere rappresentanze di piccoli comuni interfacciate con l’Europa non è solo utile per avere maggiore conoscenza delle politiche europee, ma serve anche a all’Europa per comprendere in maniera più capillare quali sono le criticità a tutto tondo dei Pesi dell’Unione e direzionare sulla base di questi feedback le scelte future.

“Si tratta di un’iniziativa molto interessante – commenta il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino – un’occasione per avvicinare l’Unione Europea ai cittadini sfruttando questo rapporto sia per fornire feedback utili all’Europa sia per aprire nuovi canali di comunicazione attraverso i quali accedere a finanziamenti e progetti attraverso i quali potremo intervenire sul nostro territorio. Il comune di Ischia non a caso sarà rappresentato da Giustina Mattera che con la sua intraprendenza e con l’energia che caratterizza i giovani, potrà dare un importante contributo a questa bella iniziativa”, conclude Ferrandino.

“Con questo progetto l’Europa sceglie di essere più vicina a tutti i cittadini dell’Unione, capillarizzandosi in maniera più ampia e decentrando il flusso delle iniziative rendendole più semplici nella loro fruizione, senza lasciare nessuno escluso – dichiara Giustina Mattera – un modo non solo per combattere la percezione di una realtà “EUROPA” ancora così distante ed intangibile, ma anche e soprattutto l’occasione di diffondere, attraverso il ruolo dei rappresentanti delle entità locali, il dialogo, l’informazione ed i valori europei”.