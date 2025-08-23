Il Comune di Forio “chiude” il Baia delle Sirene

Nessun “effetto Borrelli”, ma soltanto la rigorosa applicazione delle norme. L’hotel Baia delle Sirene, a Cava dell’Ischia, è stato di fatto chiuso dal Comune di Forio per il mancato rispetto delle prescrizioni necessarie all’avvio dell’attività, nonostante la presentazione della SCIA.

La vicenda, in breve, è la seguente. Nei mesi scorsi la struttura ricettiva aveva presentato al SUAP di Forio la segnalazione certificata di inizio attività. Dopo una prima opposizione, il Comune aveva interessato la Protezione Civile, chiedendo la redazione di una scheda AeDEI da parte della Struttura Commissariale, utile a individuare le zone a rischio idrogeologico. Dalla relazione era emerso che l’area in cui sorge l’hotel presentava criticità tali da impedirne l’utilizzo in piena sicurezza.

Il 22 maggio 2025 è arrivata inoltre la segnalazione dell’Ufficio Locale Marittimo di Forio (Registro Ufficiale n. 0006925 del 22.5.2025, acquisito al protocollo comunale n. 21377 del 23.05.2025). Nel documento si evidenziava la presenza di un pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità in corrispondenza del costone roccioso che sovrasta il complesso turistico. Il tratto, che si affaccia direttamente sull’arenile, mostrava infatti fenomeni franosi e cedimenti strutturali, con distacchi di materiale già riversatisi sulla zona sottostante.

Alla luce di tali rilievi, il Comune di Forio aveva emesso l’ordinanza n. 70 del 19 giugno 2025, a firma dell’Ufficio Tecnico Comunale, con la quale si intimava al legale rappresentante della società proprietaria, la “Cast Hotel srl” dell’amministratore delegato Ciro Castiglione, di provvedere con urgenza a interdire l’accesso alle aree a rischio, così come indicate dalle schede AeDEI. L’ordinanza imponeva inoltre di delimitare con transenne o altri mezzi idonei una fascia di dieci metri lungo tutto il ciglio del costone.

Nonostante ciò, nelle settimane successive alcune dirette trasmesse sui social hanno documentato come le aree interdette fossero di fatto accessibili ai clienti dell’hotel. Una leggerezza che ha accelerato gli accertamenti della polizia municipale e portato, in coordinamento con UTC e SUAP, alla revoca della SCIA. In termini pratici, la revoca equivale alla chiusura della struttura.

Va sottolineato che il Comune di Forio ha comunque concesso all’hotel un tempo ragionevole per evitare problemi di ordine pubblico, consentendo agli ospiti già presenti di organizzare con calma la partenza. Secondo indiscrezioni, la giornata di domani dovrebbe segnare la chiusura definitiva della struttura.