Il “compattatore” a rischio | #4WD

L’ho scritto qualche settimana fa tra le righe di un #4wd, ma a quanto pare la cosa non è stata colta.

Quando il 30 aprile 2006 avvenne la tragica frana di Monte Vezzi, in cui Orsola Migliaccio si ritrovò viva per miracolo ma perse suo marito e le sue tre figlie sotto il fango che distrusse la loro casa, emerse un’altra grave contraddizione nella zonizzazione idrogeologica di quell’area. In essa, gran parte del versante di Monte Vezzi che affaccia su Via Arenella, per intenderci, era contrassegnato come zona rossa ad alto rischio; ma nel bel mezzo della zona rossa ne emergeva una cerchiata di netto come per estrapolarla da quel contesto: era proprio l’area di compattazione dell’Arenella, laddove ogni giorno lavorano stabilmente molti dipendenti della ex Ischia Ambiente ed altri, invece, vi fanno l’andirivieni per scaricare i mezzi di servizio. Fanno lo stesso tanti privati cittadini ed operatori che, nei giorni e agli orari stabiliti, vi conferiscono ingombranti, sfalci e potature.

Da quel che mi risulta, abbastanza recentemente (cioè prima del 26 novembre), sembra che l’area di compattazione dell’Arenella sia stata logicamente incorporata nella zona rossa (meglio tardi che mai). E naturalmente il sindaco Ferrandino e i suoi si sarebbero guardati bene dal diffondere la notizia, ovvero di sollecitare chi di dovere per una soluzione alternativa in termini di ubicazione.

Adesso so bene di attirarmi l’ira di tanti, specialmente di qualche buontempone della maggioranza di Ischia che di certo mi additerà quale menagramo o, peggio ancora, causa della messa in evidenza di un problema che potrebbe inficiare gravemente il servizio quotidiano di gestione dei rifiuti urbani. Ma la domanda è d’obbligo: se in questi giorni stiamo sentendo parlare di sfollati, di RESA (ordini di demolizione) emessi dalla Procura per le abitazioni del Celario, di strade interrotte durante l’allerta meteo, il tutto per salvare il rischio di ulteriori vite umane, quella dei dipendenti dell’area di compattazione non è una vita degna della stessa tutela?