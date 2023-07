Il commissario Legnini: «Nella gestione dei rischi non è tutto bianco o nero» Il confronto con l’Autorità di Bacino

Gaetano Di Meglio | Dopo la firma dell’accordo tra il Commissario delegato all’emergenza e i Carabinieri Forestali, abbiamo raccolto le dichiarazioni dello stesso commissario Giovanni Legnini e dei sindaci di Ischia Enzo Ferrandino e di Lacco Ameno Giacomo Pascale.

Legnini ha evidenziato: «Stiamo realizzando ciò che da troppo tempo si sarebbe dovuto fare. Innanzitutto la radiografia del territorio e delle “fonti” del rischio, la rappresentazione cartografica e la messa a disposizione di tutto questo materiale per tutti gli enti istituzionali, oltre che per i cittadini che potranno consultarlo su un’apposita app telematica.

Inoltre, ci sono i lavori già in corso: negli alvei stanno riemergendo le vecchie briglie, si stanno ripulendo i canali. Un lavoro molto impegnativo, ma procede a ritmi finalmente sostenuti. A questi interventi dobbiamo aggiungere i progetti per gli interventi strutturali che ci accingiamo ad avviare, per le future infrastrutture di sicurezza al servizio dei cittadini isolani, affinché ciò che è accaduto non si verifichi nuovamente.

Con l’Autorità di Bacino abbiamo collaborato nell’ambito del piano per gli interventi urgenti: hanno seguito quel lavoro, si sono espressi con un parere avanzando osservazioni e adesso l’importantissimo piano-stralcio del PAI, limitatamente al Comune di Casamicciola (seguiranno gli altri Comuni) è in via di conclusione.

È altamente probabile, anzi è certo, che per fine mese sapremo quale è la lettura – quanto a valutazione del rischio – che l’Autorità di Bacino darà al territorio di Casamicciola. Sarà quella la lettura conclusiva che ci consentirà di fare le scelte definitive, rinviate per troppo tempo. Nella vita come nella gestione dei rischi non è tutto bianco o nero: ci sono rischi governabili, mitigabili, altri rischi fortemente comprimibili se si fanno gli interventi dovuti. Ecco l’importanza di ciò che abbiamo fatto oggi. E ci sono altri rischi che non hanno queste caratteristiche. Quindi sulla lettura approfondita e aggiornata dell’Autorità di Bacino dovremo innestare un confronto tra tutte le istituzioni, a partire dalla Regione che poi dovrà – con il piano di ricostruzione – dirci dove si delocalizzerà e dove no».