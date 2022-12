Il commissario Legnini “assume”: 10 risorse per l’emergenza e 5 per Casamicciola

Gaetano Di Meglio | Fallita la prima e la seconda e anche la terza dotazione di personale extra, a Casamicciola Terme, arrivano altre 5 unità. Arrivano grazie all’ordinanza numero n. 951 del Capo della Protezione Civile, Curcio che ha stabilito “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022.”

Con il terremoto, infatti, il comune di Casamicciola ha sprecato l’occasione di dotarsi di professionisti validi per affrontare la ricostruzione e, scegliendo il peggio possibile, ha buttato tra parenti, amici e fidanzate importanti l’occasione di rinforzare la pianta organica del comune.

Una pessima gestione di Castagna, Silvitelli, Piro e tutti gli altri che ha significato il primo livello di blocco delle attività di ricostruzione. Il primo livello, quello più vicino. Gli altri livelli, senza dimenticarceli, sono quelli Regionali con le varie società legate agli ex assessori, alle università e che trovano ancelle locali automunite.

Con la nuova ordinanza di Curcio, nel frattempo, si fa chiarezza su alcuni punti.

STUDI TECNICI: ITALO GIULIVO “SOGGETTO ATTUATORE”

Legnini riuscirà ad evitare altri scandali come il Piano di Ricostruzione? Legnini riuscirà a debonavitacolizzare la nostra frana? Italo Giulivo, mentre si celebrava il funerale della famiglia Monti si chiedeva come poteva gestire questi studi con una certa Emma? Poi, caro Legnini, ha chiamato Annalisa e ha chiesto se stava con Bonavitacola nel parcheggio per definire chi doveva usare gli studi… Missione impossibile?

Nel frattempo, Ciurcio, ravvisata la necessità, in ragione dell’entità e dello straordinario impatto degli eventi in rassegna e delle peculiarità del territorio colpito, di individuare un soggetto attuatore specificamente rivolto agli interventi di riduzione del rischio residuo; ravvisata la necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, rafforzando l’operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale in rassegna; atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa, nomina come Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività di analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell’area interessata, in ragione dell’entità e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa e delle peculiarità del territorio colpito dai predetti eventi, il Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania è nominato Soggetto attuatore del Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza n.948 del 2022, per il coordinamento della realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell’area interessata dagli eventi in rassegna e alla individuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

Il Soggetto attuatore, opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3.

Per l’individuazione degli interventi di cui al comma 1, il Soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi del supporto dei centri di competenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2018 nonché di altri enti, centri, istituti di ricerca e università, muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale. Tali attività di supporto sono assicurate a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale di cui all’articolo 11 dell’ordinanza n.948 del 2022 e la quantificazione dei relativi oneri è comunicata al Commissario delegato ai fini del recepimento nell’ambito della pianificazione prevista dall’art.1 dell’OCDPC 948/2022.

PARTE LA RICOGNIZIONE DEI DANNI

La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla predetta OCDPC n. 948/2022 per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile

LEGNINI PAGA IL LAVORO STRAORDINARIO: MASSIMO 50 ORE MENSILI

Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell’evento in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell’evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

FRANA DI CASAMICCIOLA, LEGNINI “ASSUME” 10 PROFESSIONALITÀ TECNICHE

La seconda missione di Legnini è quella di dotare un commissariato per la frana di qualità! Basta con la gente deve portare il votarello al Gibì o a Silvitelli o a Frallicciardi, speriamo che il commissario ci liberi delle Iaccarino di turno e doti la frana di Casamicciola e scelga i migliori tra quelli che si sono distinti in altri “contesti emergenziali e di ricostruzione”.

Il Commissario delegato, in considerazione della peculiarità del contesto emergenziale, è altresì autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalità tecniche e amministrative necessarie per l’espletamento delle funzioni connesse all’emergenza, entro il limite massimo di 10 unità, di cui due anche di livello dirigenziale, individuandole nell’ambito del personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti contesti emergenziali e di ricostruzione.

Relativamente alle figure dirigenziali e titolari di posizione organizzativa individuate ai sensi del presente articolo, l’indennità mensile di cui all’articolo 3, comma 2, è riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai propri ordinamenti, ovvero pari al 25% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

CINQUE RISORSE PER CASAMICCIOLA

Ne abbiamo parlato all’inizio. Casamicciola ci ha insegnato che la politica ha solo pensato a se stessa. C’è chi ha messo la nipote, chi la funzionaria che facesse pressione per dirottare la pratica, il giornalista che gli scrivesse a favore o il tecnico che eseguisse solo il proprio schema. Il primo livello di persone incapaci di ricoprire un luogo così delicato. Gente scelta per aiutare i casamicciolesi dopo il terremoto e che, invece, si è trovata a scatenare un altro terremoto: quello dei ricorsi al TAR per avere il posto fisso.

Con la frana del 26 novembre, invece, anche il governo centrale si è accorto del disastro commesso in passato ed è corso ai ripari. Chissà, se le assunzioni le avessero fatte Grimaldi e Schilardi? Un grande dubbio… sicuramente saremmo stati meglio visto il disastro realizzato da Castagna e co…

Per tornare all’ordinanza, però, Curcio ha ordinato anche Misure per il rafforzamento della capacità operativa del Comune di Casamicciola Terme e, al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell’emergenza in rassegna, il Commissario delegato può autorizzare il ricorso da parte del Comune di Casamicciola Terme a incarichi individuali ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 165/2001, in favore di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle attività emergenziali, nel limite massimo complessivo di 5 unità per la durata dello stato di emergenza ed entro il limite di spesa di euro 200.000,00.

Speriamo in queste parole: “personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle attività emergenziali”

Inoltre, il Commissario delegato è altresì autorizzato a riconoscere fino al termine dello stato di emergenza, previa rendicontazione, un rimborso in favore del Comune di Casamicciola Terme delle spese di missione, per la sola quota parte eccedente gli ordinari stanziamenti di bilancio comunale a tal fine previsti, effettuate a Napoli o all’Isola d’Ischia dal personale direttamente impiegato per la gestione emergenziale in rassegna.

MA PIU’ “ANNALISE”, LE FURBETTE DEL CAS

L’articolo 7 dell’ordinanza è relativa al monitoraggio e al controllo. Dopo il processo che vede coinvolta la collaboratrice di qualche società che ha che fare con la Ricostruzione del sisma per aver ricevuto in maniera non legale il contributo di autonoma sistemazione insieme ad altri 8 cittadini di Casamicciola, Capo Curio ha stabilito che “al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici il Commissario delegato effettua il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, del corretto utilizzo delle misure previste dalla OCDPC 948/2022 in relazione al contributo per l’autonoma sistemazione e all’assistenza alberghiera, sulla base di apposito protocollo d’intesa sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e la Guardia di Finanza.

LEGNINI, ARRIVA UN VICE

Per la gestione della frana, inoltre, a Legnini è stata riconosciuta la facoltà di nomina di un Vice-commissario. “Il Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle attività di gestione dell’emergenza, può, per la durata dello stato di emergenza, avvalersi di un Vice Commissario, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato può conferire un incarico retribuito avvalendosi delle facoltà previste dall’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l’emergenza.