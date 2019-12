Il commissario Calcaterra la chiede la “Calamità Naturale” per Lacco Ameno

Ida Trofa | Gran parte dell’Italia fa la conta dei danni provocati dal difficile week end di pioggia e vento. Alberi crollati, frane, esondazioni di fiumi ed è la Campania una delle regioni più colpite.

Otto milioni di euro è la stima dei fondi necessari agli interventi urgenti per i danni causati da frane ed esondazioni di fiumi e torrenti. È la cifra stanziata dalla giunta regionale campana, che si è riunita in seduta straordinaria. La Regione ha chiesto inoltre la dichiarazione dell’estensione dello «stato di emergenza» per le conseguenze di tre giorni di maltempo in tutte le cinque province campane. Senza dimenticare che alla conta dei danni si sono aggiunte anche le conseguenze della violenta mareggiata che nella notte ha sferzato le isole di Ischia, Capri e Procida e le costiere. Dagli interventi urgenti ai danni strutturali da riparare: subito dopo Natale, inizierà una ricognizione su strade, porti e infrastrutture per una verifica necessaria a una quantificazione precisa.

Danni ingenti.

Tra tutti i centri colpiti è anche il comune del Fungo quello alle prese con i danni più gravi. Secondo il Commissario Calcaterra non sarà facile recuperare. “Nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 2019 il territorio del Comune di Lacco Ameno, già martoriato dal sisma del 21.8.2017, è stato nuovamente colpito da una gravissima calamità naturale che ne ha distrutto il territorio, in particolar modo i litorali e gli arenili, mettendone ancora una volta in pericolo la cittadinanza;invero, si sono verificate violente ed incessanti raffiche di vento con picchi di velocità massima fino a 52 km/h, con innalzamento anomalo del moto ondoso con onde di oltre 6 metri e paurosi nubifragi, fenomeni climatici del tutto imprevedibili per la loro violenza e di gran lunga superiori a quelli previsti con l’allerta meteo di “livello arancione” diramata nei giorni precedenti.

A partire dalla notte del 21 dicembre 2019 e a tutto il 23.12.2019 le condizioni meteo-marine sono progressivamente peggiorate, determinando fortissimi venti e violentissime mareggiate che si sono abbattuti sull’intero territorio comunale ed, in particolare, lungo tutto il litorale, provocando ingentissimi danni alle infrastrutture e ai beni mobili, pubblici e privati; peraltro, si è abbattuto sulla generalità del territorio comunale di Lacco Ameno un violento nubifragio, accompagnato da piogge improvvise e violente, che ha provocato allagamenti, smottamenti, crolli di muri, cedimenti di alberi e sfogliamento degli stessi, che hanno determinato la chiusura del cimitero comunale, e danneggiamento delle infrastrutture, soprattutto viarie”. Questi i tratti salienti della richiesta commissariale avanzata ovviamente, tra gli altri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione Campania, alla Prefettura e alla Protezione Civile Nazionale. L’eccezionale calamità naturale ha comportato continue richieste di intervento da parte della cittadinanza per segnalare situazioni di rischio cagionate dal vento forte, dal mare in tempesta e dall’intenso nubifragio. Al punto che anche Lacco Ameno ha attivato con immediata urgenza il Nucleo di Protezione civile.

Da qui la decisone di chiedere, presso gli organi competenti, il riconoscimento dello Stato di Calamità Naturale di tutto il territorio comunale di Lacco Ameno a seguito degli eventi calamitosi in questione. Ad una prima ricognizione operata dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale, risultano gravemente danneggiate tutte le infrastrutture pubbliche e private, mobili ed immobili, a ridosso del litorale di Lacco Ameno, su suolo demaniale e comunale, nonché le scogliere presenti da decenni a protezione dell’abitato del centro storico sul mare, sono state erose le spiagge, compromessi gli stabilimenti balneari e le altre strutture dei legittimi concessionari demaniali. Peraltro, i flutti hanno invaso le vie e le piazzette a ridosso del litorale, con dissesto del selciato stradale e dei muri di sostegno lato mare di via Roma, piazza Pontile, piazzetta del Pescatore e Corso Angelo Rizzoli, nonché delle condutture idriche e probabilmente dell’impianto fognario.

Sono stati riscontrati danni presso l’approdo turistico del Comune di Lacco Ameno: le onde hanno danneggiato le scogliere di soprafIutto, alterato la stabilità del pontile principale, sganciato e compromesso i pontili galleggianti e gli impianti (idrico, elettrico, antincendio…) ivi installati, sfasciato ed affondato alcuni natanti privati ormeggiati presso le banchine ed i pontili o ricoverati sulle spiagge; le forti piogge e le violente raffiche di vento hanno altresì causato danni agli immobili pubblici e privati, nonché danni ai quadri elettrici e ai corpi illuminanti, abbattimento di pali della Pubblica Illuminazione e insegne nelle principali strade e piazze del paese.

Anche il cimitero comunale è stato seriamente danneggiato dalle raffiche di eccezionale violenza e dalle copiose precipitazioni, che hanno determinato il distacco di intonaci dalla Torre cimiteriale, crolli di marmi e stucchi presso le nicchie ivi presenti e dissesto dei viali e delle scale di collegamento tra le varie sezioni del sepolcreto;il vento, poi, ha determinato la caduta di alberi, il distacco di tettoie in plastica e ingombro di detriti, che stanno rendendo difficoltosa la circolazione veicolare in alcune strade di pertinenza dell’Ente e compromettendo la pubblica incolumità.

Non è la prima volta che l’Ente locale richiede la Calamità e non sarebbe la prima volta che gli viene rifiutata. Benché sia ormai innegabile la grave difficoltà registratasi u pò ovunque in Campania. Unicredit ad esempio ha disposto una serie di interventi per sostenere le comunità colpite, come una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui o un prestito a tasso agevolato per i privati che hanno subito danni. È il caso di chi ha avuto l’auto schiacciata dal crollo di alberi.