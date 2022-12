Il commissario Calcaterra: «Dare risposte certe ai cittadini e all’economia: sono delusi dallo stato»

Gaetano Di Meglio | In audizione alla Commissione Ambiente della Camera per la conversione in legge del Decreto Ischia anche il commissario prefettizio di Casamicciola Terme Simonetta Calcaterra.

La dott.ssa Calcaterra ha relazionato sul tragico evento, ricordando che «il 26 novembre alle 5 del mattino una frana si è staccata dal Monte Epomeo e ha travolto il Comune di Casamicciola. Ha spezzato 12 giovani vite e ha evaso invaso con 50.000 tonnellate di fango il paese. Dalla montagna fino al mare ha attraversato una porzione di territorio che è stata definita zona rossa, che ricomprende ben 600 edifici. Alcuni di questi sono scomparsi sotto il fango, altri sono crollati, altri sono distrutti completamente e sono stati evacuati dai cittadini residenti. Con un’ordinanza della sottoscritta a causa di un’allerta meteo avversa, che prevedeva forti piogge nell’imminente pericolo per l’incolumità di queste persone, è stata disposta l’evacuazione e sono state ospitate in albergo.

Attualmente ci sono 360 persone in albergo, le altre hanno trovato un’autonoma sistemazione presso parenti e amici».

Il commissario Calcaterra ha quindi descritto il quadro attuale: «La situazione sul Comune di Casamicciola è attualmente molto, molto grave perché alla minima pioggia, al di là del sentimento di paura, di pericolo che si può umanamente provare, ci sono degli oggettivi pericoli invece causati dal fango che è ancora da rimuovere, dalla pericolosità della strada statale 270, che è l’unico anello di congiunzione con gli altri comuni dell’isola e che a causa dell’interruzione provoca addirittura anche la cessazione delle attività del porto turistico di Casamicciola, oltre che commerciale. Quindi la città si paralizza. Il commercio è fermo, le scuole sono irraggiungibili. Il centro operativo comunale che si è insediato presso il Comune di Casamicciola è operativo ormai dal 26 novembre h 24 per il soccorso cittadini e per coordinare tutte quelle che sono le forze e le amministrazioni chiamate a gestire questa emergenza post alluvione.

Sono in corso sopralluoghi per verificare l’agibilità o meno degli appartamenti. Sono stati già verificati 495 appartamenti e altri sono in corso di verifica. Sono in essere sopralluoghi per la valutazione del rischio idrogeologico e per stabilire quali saranno gli interventi a farsi».

Risposte ai cittadini e anche all’economia locale, un punto su cui la Calcaterra ha battuto: «Abbiamo avuto la dichiarazione dello stato di calamità il 27 novembre, le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile con la nomina del Commissario delegato e con i primi interventi. Ma siamo solo all’inizio ed oggi discutiamo del disegno di legge di conversione del decreto legge 186 del 3 dicembre che prevede appunto degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Con i sindaci di Forio e di Lacco Ameno è stata confezionata una proposta di emendamenti sulla quale lascerò la parola ai sindaci, anche se ho il dovere di ricordare che Casamicciola è il comune che ha subito i maggiori danni in occasione di questo evento. E bisogna lavorare sulle misure congrue e sufficienti per superare i danni che la popolazione ha subito: i lavoratori autonomi, gli alberghi e gli altri operatori turistici, i commercianti, le categorie produttive, che quotidianamente mi rappresentano le difficoltà in cui si trovano, la paralisi dell’economia.

Certamente purtroppo c’è sfiducia verso le Istituzioni, per la mancata risposta dello Stato per eventi gravi che già hanno colpito Casamicciola: nel 2009 con l’alluvione ci fu una vittima, ma nel 2017 il sisma ne provocò altre due. E purtroppo i cittadini mi chiedono e vogliono sapere se rientreranno nelle loro case, quando e quanto sarà l’indennizzo che spetterà loro e soprattutto vogliono avere una risposta certa e rapida a questa loro domanda, assolutamente legittima».

La dottoressa, infine, ha chiarito alla Commissione che la somma di 1.795.000 euro come ristoro per la mancate entrate tributarie dell’Ente sia «piuttosto lontana dalla realtà considerato che questa differenza e questo ammanco entrerebbe nelle ripercussioni negative in termini di bassa liquidità. Io posso dire quale amministratore locale in questo momento del Comune di Casamicciola Terme che l’Ente si troverebbe in difficoltà a garantire ai cittadini servizi essenziali. Sento il dovere di rappresentare questa situazione e mi riservo una relazione dettagliata a cui allegherò un prospetto finanziario da trasmettere alla Commissione».