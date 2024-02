Il commento. Si scrive Erminia Falconio, speriamo non si legga Elvira Bianco

La barzelletta della direzione sanitaria del Rizzoli, forse, continua. Dopo un passato fatto di stelle, da troppo tempo, purtroppo, la direzione del nostro ospedale è finito nelle stalle.

Non staremo qui a raccontarci il passato con Luigi Capuano, Elvira Bianco o chi, anche prima, aveva diretto il nostro ospedale, ma ci limitiamo a leggere quello che emerge, fin troppo chiaro, dai curriculum dei partecipanti alla selezione che ha aggiudicato la posizione direzionale del nosocomio di Lacco Ameno.

Una nomina che, va detto, libera Nunzio Quinto da un impegno che mal sopportava e ci libera dall’imbarazzo di non avere un direttore a tempo pieno, ma uno a metà con l’Ospedale di Giugliano.

La commissione giudicatrice ha selezionato i profili dei candidati Falconio Erminia, Scherillo Isabella, Maluccio Maria Giuseppina e di Capuano Luigi. Inutile sottolineare l’ultima posizione di Luigi Capuano, ma i torti fatti ai “capicchioni” che decidono non gli consente di fare altro, tuttavia, ci è parso che il profilo della dottoressa Falconio, sia molto di casa ASL Napoli 2 Nord. Il suo curriculum, infatti, mostra come la dottoressa sia cresciuta nella nostra ASL e abbia già avuto anche esperienze con il Rizzoli.

Ci è sembrato strano che la “scalata” in ASL di casa possa valere di più della direzione medica del P.O. Centrale ASL di Taranto ricoperto dal 2019 ad oggi dalla dott.ssa Maluccio. Così come crediamo abbiano valutato bene le numerose docenze della dottoressa “pugliese” che superano le 100.

Meno strano perché, magari, ne comprendiamo le dinamiche decisionali, ci è sembrato che il profilo della dott.ssa Scherillo, dirigente medico di I livello presso la direzione Sanitaria del P.O. S. Maria delle Grazie di Pozzuoli sia secondario al ruolo ricoperto, ad oggi, della dott.ssa Falconio come componente dello Staff Medico UOC Prevenzione e protezione/staff Medico UCO Cure Primarie, sempre dell’ASL Napoli 2.

Parcheggiando queste riflessioni, anche perché si potrebbe ragionare sui titoli di studio e su altro, ci chiediamo se questa ennesima scelta dell’ASL non sia una scelta trampolino come è avvenuto nel nefasto recente passato con la dott.ssa Bianco. Un altro direttore sanitario di “nome” e di “facciata” che viene ad Ischia solo per, poi, andare da qualche altra parte? La speranza, ormai vana, è di non essere, ancora una volta, baggianati da un’ASL sempre più lontana e più distante dalle nostre reali esigenze di VITA.