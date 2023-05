Il commento. Ma gli albergatori al confronto degli albergatori c’erano? #foriovota #forio2023

Avv. Nicola De Siano | Nella suggestiva cornice dell’hotel Tritone a Forio, si è ufficialmente aperto il confronto elettorale tra i tre candidati a Sindaco del Comune Turrita: Stany Verde, Pasquale Capuano e Vito Iacono.L’incontro è stato propiziato da Federalberghi Ischia tramite il suo Presidente Dott. Luca D’ambra. Per tal via, gli albergatori hanno deciso, diversamente dal passato, di incontrare contemporaneamente i candidati alla carica di Sindaco, così facendosi latori di un dibattito sulle varie aree tematiche che interessano il Paese. L’incontrò è stato moderato magistralmente dalla Dott.ssa Carmen Cuomo, che ha concesso ad ogni candidato lo stesso tempo per ogni domanda, fungendo da trait d’union tra i differenti punti di vista.

Ne è sortito un dibattito costruttivo per il Comune di Forio: per circa due ore si è parlato di temi fondamentali, come la depurazione delle acque, il traffico, la cultura, il porto, oltre ad altri temi di più o meno immediato interesse. Finalmente, si spera, pare davvero siano state abbandonate le sterili polemiche del pro o contro quel determinato schieramento, basate quasi esclusivamente sull’empatia personale.Il dibattito ha restituito un incontro finito in sostanziale parità: l’ing. Pasquale Capuano, rappresentante dell’amministrazione uscente, ha non solo difeso quelle che dai due sfidanti erano denunciate come inefficienze di questi ultimi dieci anni, ma ha anche illustrato il suo programma in maniera tecnica e puntuale.L’altro candidato, Stany Verde, concorre per la seconda volta consecutiva alla carica di Sindaco.

A Stany va riconosciuto l’indubbio merito di aver tenuto coeso il gruppo: oggi si presenta denunciando le mancanze dell’amministrazione Del Deo, ma soprattutto con un programma effervescente, che punta ad attrarre sull’isola tipi di turismo differenziati, concentrando molto l’attenzione anche sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Va segnalato che all’incontro erano presenti numerosi aspiranti consiglieri della sua coalizione.Discorso diverso va fatto per Vito Iacono, il quale ha attaccato sia la maggioranza che l’opposizione, accusandoli di non aver assolto in maniera migliore il mandato affidato loro dagli elettori. Iacono propone di incentrate la sua sindacatura sull’elettore e le sue problematiche, auspica di valorizzare la Colombaia – che ha definito un giacimento culturale – si dichiara europeista, e pur propugnando l’unione dei servizi tra i vari comuni dell’isola, si è detto contrario al comune unico.Tuttavia va registrato un dato poco incoraggiante: all’evento, pur promosso dalla massima rappresentanza della categoria, erano presenti in sala pochissimi operatori, sicchè appare legittimo porsi due domande:gli albergatori non credono in questi incontri, pensando che la politica locale non sia in grado di risolvere i loro problemi?

Oppure erano imbarazzati ad incontrare contemporaneamente i tre candidati, preferendo semmai poter mostrare a ciascun candidato – e perchè no, magari anche a più candidati – la propria propensione per l’una o l’altra parte dei programmi?

Basandosi sulla partecipazione di pubblico, viene quasi naturale pensare che alle nostre latitudini non siamo ancora pronti per questi incontri: peccato, perché questi dibattiti andrebbero incentivati, anche allargando la platea ai futuri consiglieri comunali, così che ognuno dei candidati possa dimostrare la propria padronanza e volontà di portare avanti determinati temi e ogni elettore possa confrontarsi, partecipare ed arricchire l’esperienza nel confronto e nell’interesse – è proprio il caso di dirlo – Comune.