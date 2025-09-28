Il commento. Lacrime sulla Palestina

Giuseppe Mazzella, Il Continente | Nessuno può capire che cos’è questo Stato per noi. E’ come una famiglia per chi non l’ha mai avuta, un letto per chi ha sempre dormito sulla terra, una coperta e un po’ di fuoco per chi ha trascorso una lunga all’aperto, fra il vento e sotto la pioggia”.

E’ una frase di David Ben Gurion,il più importante Padre della Patria di Israele. La conosco da 56 anni. Leggevo il settimanale “panorama” diretto da Lamberti Sechi. Uscivano delle schede settimanali per una “enciclopedia dei contemporanei”. I personaggi del tempo. C’era anche il raccoglitore. Ho conservato tutto. Una scheda è riservata a Ben Gurion.

Uscì nel n.121 dell’ 8 agosto 1968. Un anno dopo la guerra dei sei giorni in cui Israele aveva sconfitto tutti gli eserciti arabi,aveva conquistato tutta la Cisgiordania che dal 1948 era occupata dalla Giordania e che avrebbe dovuto essere il cuore dello Stato di Palestina degli arabi come deciso dall’ONU nel 1948 per una spartizione in due Stati del mandato britannico. Israele aveva anche occupato l’altra metà di Gerusalemme che era in mano Giordana, le alture del Golan che erano della Siria, tutto il Sinai che era dell’Egitto. Se la guerra sarebbe durata altri sei giorni Israele sarebbe arrivata a Il Cairo.

Una vittoria lampo di un piccolo Stato attorniato di nemici che diventava molto più ampio del territorio assegnato agli ebrei nel 1948 dall’ONU. Mentre Israele si espandeva forse 3 o 4 volte del territorio assegnato esplodeva il dramma degli arabi palestinesi che venivano cacciati dai loro villaggi perdendo territorio e fuggivano verso l’ignoto senza avere più una casa. Una terribile conseguenza di una guerra perduta. Nella guerra dei sei giorni tutto l’Occidente era schierato con Israele. Ma cominciò a manifestarsi il dramma del popolo palestinese che non aveva né un territorio né una Patria e da allora nacque una forte identità Nazionale che tutto lo sparpagliato mondo arabo non aveva valutato.

Oriana e Habash

Da allora.1967. Avevo 18 anni. Ho cominciato a seguire con interesse la questione della Palestina. Una complessità unica al mondo e nella Storia. Leggevo tutto quello che potevo. “Olocausto” di Gerald Green. “Gerusalemme! Gerusalemme” di Dominique Lapierre e Larry Collins fondamentale con quella epigrafe dei versetti tratti dalla Bibbia, il Vangelo ed il Corano, per indicare una Città venerata dalle tre religioni monoteiste del mondo in guerra fra loro ed era ed è questo il problema:l’esasperazione della Fede fino al fanatismo.

Ma perché una guerra permanente tra due popoli per conquistare la stessa terra? Perché un terrorismo dei palestinesi?

La spiegazione tentava di darla Oriana Fallaci nella intervista a George Habash, il più terribile terrorista palestinese, del marzo 1972 contenuta nel suo libro “Intervista con la Storia” il più importante libro di Oriana. È una intervista-documento come le altre ma è illuminante la presentazione del personaggio con le osservazioni di Oriana. Perché un medico pediatra che curava i bambini diventa un terrorista? Cosa è il suo Fronte Popolare?

Bisogna leggere Oriana trascrivere le sue osservazioni: ” È la creatura di un uomo ferito nei suoi sentimenti migliori, nelle sue idee più sane, direi nel suo cristianesimo. È l’organismo che ha sostituito nel cuore e nella mente del dottor Habash la clinica pediatrica di Amman. George Habash gli dette vita dopo la scissione del Movimento Nazionale arabo, cui apparteneva, e lo plasmò con gran chiarezza di mente nonché dispregio per i compromessi. Sul piano tattico egli scelse la strategia del terrore, sul piano ideologico egli abbracciò la teoria comunista-maoista.

Tutto il contrario, insomma, di Al Fatah.”. Poi Oriana racconta il pianto di Habash: “Pianse davvero. Mentre raccontava ciò che aveva visto nel 1967 quando trentamila palestinesi se n’erano andati, spinti dai fucili dei soldati israeliani, la sua bocca incominciò a tremare e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Poi una lacrima lunga gli scese giù per il naso e…cosa dovevo pensare? La natura umana è così inesplicabile, ciò che divide il bene dal male è un filo talmente sottile, talmente invisibile. Non dissi nulla e pensai che, a volte, quel filo si spezza tra le tue mani. Mischiando il bene e il male in un mistero che ti smarrisce.

In quel mistero, non osi più giudicare un uomo”. George Habash è morto nel 2008. A 82 anni. Nel 1992 fu colpito da un ictus che lo rese invalido. Non ha visto la Palestina come la voleva. Oggi settembre 2025 stiamo vivendo un secondo Olocausto a Gaza. Israele non può incrementare un odio eterno. Ha subito odio. In Palestina il mondo libero e civile vuole la pace. Due popoli e due Stati. Poi il percorso dovrà finire.

Ci vorranno anni ma dovrà esserci in Palestina una sola Confederazione come in Svizzera con quattro popoli. Ma il cammino della Storia è lento. Ma inarrestabile.