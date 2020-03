Il Comitato Regionale sospende tutti i campionati di calcio a 11 e calcio a 5, maschile e femminile

Il Comitato Regionale campano ha sospeso tutte le attività di calcio a 11, calcio a 5, maschile e femminile, oltre a quelle del Settore Giovanile e dell’Attività di Base.

Il provvedimento è arrivato ieri pomeriggio, in conformità con quanto già deciso da altri Comitati Regionali ed in conseguenza dell’ultimo decreto emanato dal Governo Conte in materia di Corona Virus.



“Il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., preso atto del decreto emanato dal Consiglio dei Ministri ieri, mercoledì 4 marzo 2020 (allegato al presente C.U.) con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale, al punto c) ha decretato quanto segue: “sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (che non prevede Comuni della Campania), e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) ha determinato che le gare in calendario nella prossima giornata dell’8 marzo 2020 di tutti i Campionati (di Calcio a Undici, di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile) che si svolgono nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. e delle Delegazioni Provinciali della Campania (Eccellenza Promozione, Prima Categoria, Seconda categoria, Terza Categoria, Under 19 Èlite, Under 19, Eccellenza Femminile, Calcio a Cinque Serie C1, Calcio a Cinque Serie C2, Calcio a Cinque Serie D, Calcio a Cinque Serie C1 Femminile, Calcio a Cinque Serie C2 Femminile, Calcio a Cinque Under 21, Calcio a Cinque Under 19 Èlite, Calcio a Cinque Under 19) sono sospese. È stato altresì determinato che il Campionato Dilettantistico Under 18, le attività di Settore Giovanile e Scolastico (Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 di Calcio a Undici, Calcio a Cinque e Calcio Femminile) e l’attività di base (Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici) sono sospese fino alla giornata di gare del 15 marzo 2020”, ecco la nota pubblicata dall’Ente Federale.



ISCHIA – “La SSD ISCHIA CALCIO, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale Campania, nonché in virtù del dettato legislativo emanato per l’emergenza in atto per la diffusione del virus “COVID 19”, comunica che tutte le attività del settore giovanile sono sospese fino al prossimo 15 marzo, compreso allenamenti e stage programmati. Esclusivamente la sola prima squadra, il qual campionato è sospeso solo per la prossima gara dell’8 Marzo, continuerà gli allenamenti attuando tutte le prescrizioni e gli accorgimenti prescritti. Il Presidente Emanuele d’Abundo, nell’esclusivo interesse della tutela dei giovani atleti, ha preso tale drastica decisione, in attesa all’evolversi della situazione e nella speranza di poter presto ripartire tutti insieme per continuare a portare in auge i colori della nostra isola. Forza Ischia!”, con questa nota ufficiale, la SSD Ischia Calcio ha sospeso fino al 15 marzo ogni attività prevista del Settore Giovanile.