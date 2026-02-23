Il Comitato del NO è sceso in piazza ad Ischia e Forio per incontrare gli elettori

Il 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum sulla controriforma costituzionale della giustizia che porta il marchio di Giorgia Meloni, Mussolini in gonnella e del suo fedele mastino anti-magistrati, Carlo Nordio. Ieri mattina sia ad Ischia che a Forio, il Comitato del NO costituitosi sull’isola d’Ischia ha incontrato i futuri elettori per volantinare documenti prodotti dalla Cgil e dal PMLI che è fra i partiti che hanno aderito al Comitato.

Il riscontro registrato dai componenti il gruppo che ha attraversato le strade di Ischia, è senz’altro positivo per il NO. Le risposte ottenute non sono apparse false come è sempre successo per le elezioni comunali, regionali o politiche quando l’elettore garantisce il voto per un partito o per un candidato e poi vota altrove. Qui bisogna andare a votare e votare NO per impedire che il governo sottometta i magistrati come durante la dittatura di Mussolini.

Infatti la figlia di Berlusconi è il più forte sponsor dei comitati per il SI perché la sua vittoria è dedicata al padre che l’aveva già prospettata per difendersi dalle sue frodi. Infatti, lo stesso ministro Nordio non ha esitato ad affermare, rivolgendosi alla sinistra “Votare questa riforma conviene anche a voi se doveste andare al governo, perché vi metterebbe al sicuro da ogni giudizio espresso dai magistrati”! Ecco la vera vergogna. Ma sappiamo che sarebbe anche la vittoria di Licio Gelli e della P2. Il loro obiettivo è quello di sottomettere il potere giudiziario, così come già si sta abolendo il potere del Parlamento ridotto a ratificare senza alcuna discussione ma solo a colpi di fiducia, i decreti legge. Lo scopo del governo è quello di modificare la Costituzione.

Il primo a proporre questa vergogna fu Almirante, capo del Movimento Sociale tanto caro alla Meloni. Ecco perché bisogna andare a votare al Referendum e perché votare NO: per l’indipendenza della magistratura, per la difesa della Costituzione con tutti i suoi limiti, per impedire che la Meloni traduca una eventuale vittoria del SI in un plebiscito per il suo governo.

Ischia, costituito un Comitato civico per il NO al referendum costituzionale in materia di giustizia.

Si è ufficialmente costituito sull’Isola d’Ischia un Comitato civico per il NO finalizzato a promuovere un confronto pubblico e approfondito in vista del prossimo referendum costituzionale concernente la revisione dell’ordinamento giurisdizionale. Il Comitato ritiene fondamentale informare il pubblico sulle reali conseguenze della riforma costituzionale della giustizia, sottolineando che si tratta di una riforma dell’assetto del potere, e non dell’efficienza organizzativa. Dividere in due il CSM, l’organo che garantisce l’indipendenza dei giudici, significa indebolirne l’autorevolezza.

Creare un CSM composto esclusivamente da pubblici ministeri rischia di rendere la categoria autoreferenziale e orientata soltanto all’azione accusatoria, con il pericolo di trasformare il PM in una sorta di “superpoliziotto”. In sostanza, la riforma mira a riequilibrare i rapporti tra politica e magistratura a favore della componente politica: questa è la posta in gioco.

L’iniziativa riunisce cittadini, esponenti del mondo politico locale, rappresentanti del tessuto associativo e professionisti interessati a favorire un dibattito informato sui contenuti della riforma costituzionale.

Il Comitato si propone come spazio di dialogo e partecipazione con l’obiettivo di contribuire alla vittoria del No al referendum attraverso l’organizzazione e la promozione di: – momenti di studio e analisi tecnica della riforma; – incontri pubblici, tavole rotonde e dibattiti aperti alla cittadinanza; – partecipazione consapevole al voto.

Numerose sigle del panorama politico e del mondo associativo isolano hanno già formalizzato la propria adesione. L’elenco completo dei partecipanti sarà reso noto nei prossimi giorni.