Il comandante Piricelli minacciato ad Aversa, denunciato il colpevole

Antonio Piricelli, attualmente comandante della Polizia Locale di Aversa, si è ritrovato suo malgrado al centro di un caso. Era infatti stato preso di mira per le attività poste in essere al fine di ristabilire la legalità ed il rispetto delle regole sul territorio del comune della provincia di Caserta. Una testata giornalistica on line aveva infatti pubblicato un articolo che riportava appunto delle iniziative del colonnello Piricelli. Ma tra i commenti a quell’articolo erano comparse pesanti minacce in stile mafioso. Frasi inequivocabili. L’autore infatti aveva scritto: «Non venire nelle palazzine che la rimani senti a me… non è una minaccia ma una promessa». Facendo evidentemente riferimento a un luogo particolare in cui non si voleva l’intervento della Polizia Locale per poter continuare a perpetrare attività illegali.

Ma Piricelli non si è certo lasciato intimidire, anzi. Ha subito avviato le indagini per risalire all’autore delle minacce contenuti nei commenti all’articolo e coadiuvato dai suoi uomini in brevissimo tempo è riuscito ad identificare il responsabile, che è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale con l’aggravante delle intimidazioni.

«Non arretro nemmeno di un millimetro – ha dichiarato in proposito Piricelli -, sto cercando con sacrificio ed abnegazione insieme ai miei uomini di ristabilire le regole e di riportare la legalità che da tempo sono venute a mancare in questi territori. Non ho paura di queste minacce ed intimidazioni dal tono camorristico. Le ho subite anche in passato quando dirigevo Comandi in zone di frontiera, continuo a lavorare affrontando chi non vuole che nei territori ci sia il rispetto delle regole e della legalità. Un’azione che porto avanti soprattutto in considerazione dei cittadini che ogni giorno danno il buon esempio attraverso i valori della buona educazione e dell’osservanza delle norme».