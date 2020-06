Il comandante Iacono rimette mano alle ztl, ma è distratto…

Con la riapertura delle attività e l’inizio dell’estate anche il comandante della Polizia municipale di Forio ha rimesso mano alla regolamentazione delle ztl. La precedente ordinanza infatti risaliva allo scorso autunno. Poi l’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown avevano bloccato tutto.

La nuova regolamentazione, almeno da previsione, sarà comunque di breve durata, fino alla fine di questo mese. L’ordinanza è valida per ul periodo dal 4 al 30 giugno e dispone: «E’ vietata la sosta ed il transito veicolare, lungo Corso F.Co Regine: a) Tutti i giorni ad eccezione del sabato, prefestivi e festivi dalle ore 18.30 alle ore 21.30; b) Tutti i Sabato, prefestivi e festivi dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore del 18.30 alle ore 21.30; c) Durante l’apertura del Corso è consentita la Sosta Regolamentata 15 min, lungo parte del lato destro del senso di marcia opportunamente segnalato, ed è vietata la sosta 0-24 nel lato sinistro. 2. E’ istituito il Divieto di transito 0-24 per mezzi con portata superiore 35 q in Via G. Mazzella – dal bivio Nettuno in direzione C.so F.co Regine; 3. E’ consentita la sosta in Piazza Maltese, negli appositi stalli delimitati da strisce di colore bianco; 4. E’ istituito il divieto di transito alle biciclette nella ZTL in orario di interdizione del traffico».

Confermata dunque la novità introdotta proprio a novembre scorso, di estendere il divieto anche alle biciclette.

Come non cambiano le deroghe. Restano previste per i veicoli guidati da disabili o a loro servizio, previa esposizione del contrassegno; per i veicoli (esclusi ciclomotori e motocicli) dei residenti che posseggono parcheggio interno lungo il Corso Francesco Regine, via Sant’Antonio Abate, via San Giovanni dall’incrocio con via Sant’Antonio Abate e fino all’incrocio con via Vecchia) ed altre stradine intercluse.

Quello che fa sorridere e che è causato evidentemente dal solito “copia e incolla” è il passaggio “standard” che era contenuto in tutte le precedenti ordinanze ma che oggi stride con la realtà: «In caso di manifestazioni (Es. Pasqua, Festa Patronale, eventi patrocinati etc) il Corso Francesco Regine diventerà isola pedonale e non sarà consentito il transito e la sosta a nessun tipo di veicolo e ciò a tutela delle persone che affolleranno detta strada, anche anticipando la chiusura e/o posticipando l’apertura della strada».

E’ chiaro infatti che in questo periodo fino a al 30 giugno le manifestazioni non saranno ancora organizzate e di affollamenti non se ne potranno verificare. Ma il comandante Iacono è incorso nella solita “distrazione” che caratterizza gli atti adottati dai vari uffici comunali isolani…