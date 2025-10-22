Il colpevole silenzio dei detrattori di Berlusconi | #4wd

C’è un silenzio che pesa più di mille insulti: quello di chi per anni ha fatto della demonizzazione di Silvio Berlusconi il proprio mestiere politico, culturale o giornalistico. È il silenzio di chi oggi, dopo l’ennesima e definitiva sentenza della Cassazione, tace. Tace perché non sa come giustificare decenni di odio, di processi mediatici, di infamie e di godimento vendicativo.

Tace perché non può ammettere di aver sbagliato bersaglio. Tace, ed è un silenzio colpevole, al pari della “politicizzazione” della stessa giustizia a orologeria che lo ha tartassato sin dall’invito a comparire notificatogli da Premier durante la sua presidenza del G7 di Napoli di quasi trentadue anni fa e anche dopo la sua morte, nel 2023. Perché sì, io per primo l’ho condannato, Berlusconi. Non mi sono mai nascosto dietro l’alibi del tifo cieco: gli ho rimproverato eccessi, comportamenti pubblici e privati che mai avrebbero dovuto appartenere a un uomo di Stato.

E ancora oggi credo che il suo errore più grande sia stato quello di non aver usato lo straordinario successo elettorale del 2008 per rivoluzionare davvero le istituzioni, per mettere mano a una giustizia che lo ha perseguitato come nessun altro cittadino nella storia repubblicana, per ridimensionare una sinistra ingerenza quirinalizia pronta a ingannarlo nel 2011 -complice un’UE altrettanto ostile- all’insegna dello spread. Aveva l’occasione di cambiare il sistema, e non l’ha fatto. Ma da qui a costruirgli intorno una leggenda nera, un mostro da abbattere a ogni costo, un mafioso amico dei mafiosi, ce ne corre.

Per venticinque, trent’anni, l’Italia cosiddetta “intellettuale” ha trovato in Berlusconi il suo incubo preferito. Una specie di spauracchio morale, utile a coprire la propria mediocrità e la propria mancanza di idee. Lo si insultava a prescindere: imprenditore sporco, politico corruttore, simbolo del male assoluto. Eppure, in questo Paese che da lui ha ricevuto televisioni, cultura popolare, modernità economica e una visione liberale del potere, nessuno oggi sembra avere il coraggio di dire: “ci siamo sbagliati”.

È un silenzio pavido, quello dei suoi detrattori. Perché riconoscere il proprio errore richiederebbe una forma di onestà intellettuale che in molti non hanno mai posseduto. Hanno costruito carriere, libri, talk show e cariche politiche sul disprezzo per il Cavaliere. Hanno fatto dell’antiberlusconismo una religione laica, con i suoi dogmi e le sue scomuniche.

Ora che la giustizia – quella vera, non quella dei tribunali mediatici – comincia a restituire a Berlusconi un frammento della verità che gli era dovuta, preferiscono fingere di non vedere, non sapere, non sentire. Eppure dovrebbero parlare. Dovrebbero chiedere scusa.

Alla memoria di Berlusconi, alla sua famiglia, alle sue aziende, e a tutti coloro che per anni sono stati bollati come “servi” o “complici” solo per averne condiviso la visione. Se anche dedicassero un solo centesimo del tempo speso per infamarlo a un atto di riparazione morale, non basterebbe una vita intera per riscattarsi. Io, che per ventisette anni ho creduto in quell’uomo e in ciò che rappresentava (l’intraprendenza, il genio, la libertà, il coraggio d’impresa, la rottura con l’ipocrisia della Prima Repubblica), rivendico oggi la mia scelta con rinnovato orgoglio! Perché la storia, alla fine, è inflessibile: separa gli uomini dai pregiudizi e i fatti dalle calunnie. E il tempo, che tutto consuma, oggi restituisce al Cavaliere una piccola fetta di giustizia e verità che molti gli hanno negato in vita.

Il problema è che nessuno, tra i suoi antichi accusatori, ha la dignità di dirlo ad alta voce. Forse perché sanno, nel fondo della coscienza, di essere stati complici di una delle più vergognose campagne d’odio che l’Italia ricordi. Ma il silenzio non cancella la colpa: la amplifica. E in questo silenzio vile, assordante, sta tutta la misura della loro sconfitta.