Il collega fa le avance, lui perde la vista. La dolorosa vicenda di Boris Boffelli

Privato della vista per uno scambio di persona: sul più grave degli episodi di cronaca di questa estate arriva la verità di Boris Boffelli, vittima della terribile aggressione all’hotel President che tanto scalpore destò anche fuori dalla nostra isola. A seguito di un accurato ed articolato lavoro di ricostruzione svolto dal suo legale, Massimo Stilla, Boffelli ha presentato una denuncia contro i due napoletani che lo scorso 21 agosto lo aggredirono selvaggiamente mentre svolgeva il suo lavoro di chef de rang nel noto albergo della DimHotel sulla Superstrada durante il turno di lavoro di pranzo.

Nella denuncia presentata ai Carabinieri di Ischia si legge che verso le 13.20 Boris fu avvicinato da Ciro Pettinati che gli disse con modi aggressivi “Fatti dire due parole” ed iniziò a colpirlo con diversi pugni al viso; subito dopo venne colpito con violenza anche con una bottiglia di vetro da Gennaro Pettinati (anch’egli ospite da alcun giorni dell’hotel). Dopo i primi colpi Boffelli cadde a terra tramortito ma i due continuarono il pestaggio colpendolo con calci e pugni anche al volto (un terribile modus operandi che ci ha ricordato l’aggressione dei fratelli Bianchi che costò la vita all’incolpevole Willy Monteiro) tanto da procurargli una copiosa perdita di sangue.

Il pestaggio venne interrotto solo grazie all’intervento dei colleghi di lavoro di Boris che riuscirono ad allontanare materialmente i due aggressori evitando che sferrassero altri colpi alla vittima ma i due mentre lasciavano la sala da pranzo dell’hotel gli lanciarono pesanti minacce: “Ti ammazzo, così la finisci di infastidire mia moglie”. Come riportammo nelle nostre cronache, dopo l’aggressione le condizioni di salute di Boffelli apparvero subito serie: al Rizzoli gli furono riscontrate infatti “Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia, unitamente con altre ossa, senza menzione di traumatismo intracranico. Contusione del globo oculare” e venne stilata una prognosi iniziale di 45 giorni.

Questa la ricostruzione degli eventi drammatici che provocarono il ferimento di Boris e che sono la base della denuncia a cui si aggiungono gli elementi raccolti dall’avvocato Stilla in questi due mesi e che permettono di arrivare alla conclusione che Boffelli sia stato scambiato per un’altra persona, nello specifico per un suo collega di lavoro. L’uomo infatti mette nero su bianco di aver compreso di essere stato aggredito per sbaglio in primis poichè non aveva infastidito nessuno, men che mai la moglie di uno dei suoi aggressori, e poi grazie alle parole di un collega.

Questi infatti racconta pochi giorni dopo l’accaduto che, la mattina del 21 agosto, dopo la fine del primo turno di lavoro un altro cameriere del President gli aveva confidato di aver chiesto il numero di telefono ad una cliente per “fare due chiacchiere in confidenza”. La donna in questione era proprio la moglie di uno dei due aggressori ed il cameriere a cui era stata fatta la confidenza aveva anche redarguito il collega ammonendolo sul fatto che non era questo il modo di comportarsi con i clienti.

Nelle denuncia Boffelli si spinge anche oltre, affermando che poteva essere stato proprio il collega ad importunare la signora perché, proprio durante l’estate aveva infastidito diverse clienti che si erano lamentate proprio con lui di questi comportamenti. La missiva inviata al procuratore della Repubblica di Napoli si conclude con le richieste di Boris Boffelli: per gli aggressori, se non si ritenesse configurabile il reato di tentato omicidio, si chiede vengano incriminati per lesioni personali gravissime visto che perderà la vista dell’occhio destro a seguito delle percosse subite e questo nonostante i due interventi chirurgici subiti.

Purtroppo, ad oggi, nonostante i numerosi interventi chirurgici a cui è stato sottoposto il Boffelli da parte dell’equipe del Reparto di Oculistica dell’Ospedale del Mare – composto dai dottori Marco De Luca, Vito Rivellini, Rocco De Marco, nonché anestesisti e infermieri tutti, le speranze che il medesimo possa riacquistare, anche in parte, la vista sono molto flebili. Secondo l’ultima diagnosi di pochi giorni orsono resta “l’assenza di percezione della luce”, anche se i predetti Sanitari nutrono ancora molte speranze di un esito favorevole, almeno in parte.