Il cloud mining di OpenMiner offre un reddito passivo ai possessori di XRP, guadagnando 8.900 $ al giorno

Il mercato globale delle criptovalute continua a crescere, portando a un aumento significativo della domanda di metodi di crescita degli asset digitali a basso costo e altamente efficienti. Con il reddito passivo che sta diventando un metodo diffuso per la crescita della ricchezza, OpenMiner ha lanciato ufficialmente la sua piattaforma Smart Cloud Mining, che consente agli utenti di minare da remoto le principali criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP) tramite i propri dispositivi mobili.

Cos’è OpenMiner?

OpenMiner si basa sul cloud computing e sulla tecnologia di pianificazione della potenza di calcolo basata sull’intelligenza artificiale. Gli utenti possono convertire i propri asset digitali in un reddito passivo stabile e continuo attraverso risorse basate sul cloud, senza dover acquistare macchine per il mining, configurare alimentatori o acquisire competenze specialistiche.

Iniziare a usare OpenMiner è facile e richiede meno di 3 minuti. Ecco come:

Visita https://openminer.biz per registrarti e richiedere il tuo bonus di iscrizione di 500 $. Effettua il login ogni giorno per ricevere un bonus di 1 $.

Seleziona un contratto e attiva il tuo contratto di cloud mining. Il sistema inizierà automaticamente a calcolare i tuoi guadagni. I piani flessibili includono opzioni a breve, lungo termine e ad alto rendimento per soddisfare diverse esigenze di investimento.

Visualizzazione parziale del contratto: la piattaforma ha lanciato diversi contratti a reddito stabile. Per maggiori dettagli sui contratti, visita: → [Clicca qui per visualizzare altri contratti di mining power] Rendi la “libertà finanziaria” davvero a portata di mano!

Prezzo del Contratto Durata Guadagno Giornaliero Guadagno Totale Rendimento Giornaliero (%) $100 “Nuovo Utente” 5 giorni $10 $50 10% $200 3 giorni $4,04 $12,12 2,02% $800 6 giorni $18,08 $108,48 2,26% $2.000 7 giorni $50,20 $351,40 2,51% $4.500 9 giorni $127,35 $1.146,15 2,83% $10.000 3 giorni $361 $1.083 3,61% $30.000 5 giorni $1.200 $6.000 4,49% $50.000 10 giorni $2.865 $28.650 5,73% $100.000 25 giorni $6.510 $162.750 6,51%

Vantaggi principali

Nessuna attrezzatura richiesta: tutte le operazioni di mining vengono eseguite nel cloud; gli utenti devono solo partecipare tramite il proprio computer o telefono cellulare.

Regolamento automatico: il sistema regola e distribuisce i profitti del mining quotidianamente, con dati trasparenti e tracciabili.

Conformità ecologica: i server della piattaforma sono alimentati da energia pulita e si impegnano a garantire operazioni sostenibili.

Certificazione normativa FCA: la piattaforma è stata certificata dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, a garanzia della conformità operativa e dei fondi degli utenti.

OpenMiner combina la tecnologia di cloud mining intelligente con servizi finanziari conformi, offrendo agli utenti un modo automatizzato e a basso rischio per aumentare il valore dei propri asset digitali. La piattaforma continuerà ad espandere le risorse di elaborazione globali e a ottimizzare il proprio portafoglio prodotti per offrire agli utenti di tutto il mondo un’esperienza di cloud mining trasparente, sicura e ad alto rendimento.

Clicca qui per scaricare l’app Open Miner: Sito web ufficiale: https://openminer.biz