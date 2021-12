Il castello, Alberto Angela e…noi | Visto dalla piazza di Geppino Cuomo

Ci voleva un calibro da novanta come Alberto Angela per farci impegnare in una discussione sulle nostre meraviglie. Non pensavo affatto che fossimo così preparati sulla nostra storia. Pensavo di essere uno dei tanti ad avere dubbi sul nostro passato, invece mi sono reso conto che sono proprio l’unico a non conoscere niente. Ischia non è solo terra di allenatori di calcio e di tuttologi, ma è anche scrupolosamente terra di gente che conosce a menadito la storia dei propri avi, provenienti da Siracusa e dalla Grecia. Conosce la Storia del Castello Aragonese a menadito, ne conosce ogni angolo e lo visita almeno una volta al mese.

Io a scuola amavo la storia, ma soprattutto la mitologia e mi nutro di essa anche adesso che di tempo davanti a me non è che ne abbia molto. La mitologia mi affascina, mi fa sognare e mi appassiona, ma so benissimo che è solo leggenda. Se non ci fossero le leggende, la Grecia perderebbe moltissimo del suo turismo culturale, mentre con le leggende il flusso turistico è notevole, eppure nessuno si sogna di credere che la gente dia per vere quelle leggende. Alberto Angela è capace di darti notizie storiche e indizi leggendari come se fossero notizie storiche. La questione non è nemmeno questa, la questione è che sui social non si possono fare certe discussioni, non perché siano vietate o che, solo perché tutti si ritengono all’altezza di entrare nel dibattito. Si dice una cosa e si risponde un’altra. Benedetto Valentino, pur non disconoscendo l’importanza turistica del servizio di Angela, ha voluto sottolineare che qualche imprecisione nel servizio c’era. Da qui un putiferio.

Tanto da costringere lo stesso Valentino a finire, nella discussione fuori tema. Considero Benedetto Valentino al momento l’unico in grado di fare certe precisazioni con una grande attendibilità per aver cercato, indagato, riportato, approfondito la materia, e penso che sull’argomento specifico possa tener testa a tanti, compreso lo stesso Alberto Angela. Io aspetto i libri di Benedetto per abbeverarmi delle sue conoscenze e, credetemi, i suoi scritti me li divoro. Ma se non se ne capisce il senso, se non si interpreta quello che dice e lo si analizza alla luce di angolazioni diverse da quello che vediamo noi, è inutile entrare nella discussione. Mi sarebbe piaciuto effettivamente assistere ad un confronto culturale sulla materia Castello tra chi veramente ne sa e ad Ischia c’è chi ne sa, avremmo appreso tante cose che credevamo fossero diverse e invece le ignoriamo. Molti non hanno capito che la trasmissione di Angela non era un filmato su Ischia, ma sul Castello, meraviglia dell’antichità ed è durata una eternità per i tempi televisivi.

Ha ragione Benedetto Valentino nel dire che qualche imprecisione c’è stata, ma sono imprecisioni che nel contesto sono veniali, imprecisioni che non spostano di un millimetro l’interesse per il castello di ischia. Non so cosa volesse privilegiare Alberto Angela, ma a me, come a tanti altri, innamorato della mia isola, piace vedere il suo servizio a fini propagandistici per la nostra economia e sotto questo aspetto, è stato un successo straordinario. Nominare la torre di Sant’Anna come la Torre di Michelangelo fa gioco e mi sta bene buttarla sulla leggenda, a chi fa male? A chi nuoce dirlo e precisare che forse non è vero?

Certo, qualcuno ha paventato che si parlasse anche del tunnel fra la Torre di Michelangelo ed il Castello, ma l’avessero citato, con formula dubitativa, a chi avrebbe nociuto? A nessuno, avrebbe contribuito solamente a rendere leggendario il luogo anche se nessuno ci avrebbe creduto. Tutto il resto è superfluo. Sono discussioni inutili. Diceva uno stimatissimo e rispettabilissimo medico :” se due medici parlano e discutono e tu non sei medico, è meglio che stia zitto”. E’ il caso di dirlo anche per questa discussione, se due esperti del settore parlano, chi assiste e non capisce niente, forse è meglio che stia zitto. Vorrei solo ricordare che alcuni anni fa, essendo ad ischia in visita privata il presidente della Repubblica Italiana Ciampi e signora, e volendo visitare il Castello, i carabinieri non so su consiglio di chi, andarono in fretta e furia a prelevare a casa, l’avvocato Giovannino Di Meglio per fargli da guida. Giovannino Di Meglio è ritenuto uno dei massimi conoscitori della storia del Castello Aragonese, sarei felicissimo sentire anche il suo pensiero, ma non certo su FB, questi sono appuntamenti e discussioni da biblioteca Antoniana e allora si che sarebbero discussioni costruttive e sarebbero analizzate da punti di vista diversi, sia sotto l’aspetto meramente culturale e sia sotto l’aspetto turistico ambientale.

D’altra parte nemmeno si può accusare Alberto Angela di dire cose inesatte, se le stesse vengono divulgate dalla biblioteca nazionale di Napoli dove pare si sia informato. Semmai siamo colpevoli noi ischitani, che non abbiamo mai fatto correggere tali imprecisioni. Siamo pronti a bocciare Angela e non la fonte. Dove avrebbe dovuto attingere Alberto Angela le notizie per ritenerle fondate? E ancora, ma tutto quello che fino ad ora ci ha tramandato il D’ASCIA, ritenuto attendibilissimo, effettivamente corrisponde alla realtà? Non ci pare! Quindi accettiamo pure le precisazioni, che sono giuste e lecite, ma mettiamoci meno enfasi.