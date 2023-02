Il Casoria perde, Ischia ora fai tu il +4

L’Albanova schianta il Casoria nel big match dello Stadio Scalzone: poker per la truppa di Ciaramella che stende la brigata di Perrella nella sfida valida per la ventiseiesima giornata del Girone A di Eccellenza. Male la compagine viola che non tiene testa alla determinazione biancazzurra: prestazione fortemente negativa per Liguori e compagni sul suolo casertano.

Quello che a noi interessa, però, è il potenziale vantaggio che domani pomeriggio possiamo conquistare al Mazzella. L’Ischia del poeta Enrico Buonocore è +1 e contro l’Atletico abbiamo la possibilità di fare la differenza e di mettere a distanza di sicurezza la seconda in classifica.

Per Ciro Simonetti e compagni è l’occasione importante. Ora bisogna avere la mentalità dei grandi campioni. E azzardiamo un paragone. Mancano pochi secondi e come MJ, si può tirare la bomba che ci porta sul +4. Quella bomba che nel basket abbiamo visto tante volte e hanno segnato il titolo. All’Ischia serve quella prova di determinazione, fame e competizione che caratterizza i grandi.

Da Saviano, invece, arrivano buone notizie per il Forio. La truppa di Angelo Iervolino porta a casa un ottimo 0-2 che fa classifica, ambiente, coraggio e ben sperare.