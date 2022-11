Il caso Suor Edda. Qual è la vera verità?

Geppino Cuomo | E’ da ieri che la mia mente non riesce a pensare ad altro. I bambini di Casamicciola in questo caso, ma in effetti tutti i bambini che non hanno una famiglia propria. Pensare che dei bambini vengano maltrattati fa male al cuore, pensare che a far loro del male sono delle suore ti lascia perplesso. Da ieri mi chiedo tante cose e ripenso alla vita sociale attuale, ben diversa da qulla di alcuni decenni fa.

In sostanza, di cosa si accusano le suore? Di alcune tirate di capelli, e di uno schiaffo. Di per sé gesti gravi, ma dipende anche dal come si fanno certe cose. Dipende dall’intensità stessa della cosa, che le immagini non potranno mai chiarire. Dipende anche dal significato che si dà a certe cose. Cinquant’anni fa non avrebbero avuto conseguenze. I maestri e le maestre cinquant’anni fa facevano di peggio. Bacchettate nel palmo della mano, scappellotti pesanti alla nuca, granone sotto le ginocchia dietro la lavagna, il tutto fatto alla luce del sole e con tanti ringraziamenti da parte dei genitori. Oggi andrebbero tutti in galera.

Ieri sera ho visto un’intervista alla madre superiora dell’orfanotrofio. A pelle, istintivamente, quella suora mi è piaciuta e stento a credere che possa essere una torturatrice di bambini. Ma chi mi può dare la certezza? E’ scontro di mentalità, è scontro di metodi educativi, è questione anche di responsabilità di mantenere una certa disciplina.

Certo, quando poi vedi nelle scuole pubbliche ragazzini che prendono in giro i professori, ragazzini che se ne fregano di tutto e di tutti e chiamano i genitori per farli venire in classe a picchiare il preside, beh, non so che pensare. Non sono mai stato a favore dello scappellotto, ma a certi risultati si giunge anche perché quello scappellotto non c’è stato.

Qualcuno ha appurato anche se quei bambini strattonati hanno mai avuto una carezza dalle suore? Se sì, allora l’intenzione della tirata dei capelli e dello scappellotto non era certo per maltrattare, ma forse per educare. Da condividere o meno il metodo, ma da questo a sostenere barbarie ce ne correrebbero. Tranciare giudizi così a bruciapelo e superficiali da parte nostra è ancor peggio dello scappellotto o della tirata di capelli.