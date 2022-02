Il caso Savoia e le “brioches” di Zigarelli

«Se non hanno pane, che mangino brioches». Questa infelice uscita, attribuita alla povera regina Maria Antonietta, che in realtà non l’aveva mai pronunciata, è rimasta nella storia come emblematica di quanto a volte i governanti nulla sappiano dei reali bisogni dei propri concittadini e di quanto inadeguate, e fuori dal mondo, possano essere le misure da loro adottate per venire incontro alle necessità della gente. Eppure anche le ultime mirabolanti iniziative paventate dal presidente del C.R. Campania ci fanno pensare proprio alle fantomatiche brioches di Maria Antonietta.

Nel momento in cui il calcio dilettantistico e giovanile regionale vive una delle sue più grandi crisi economiche e organizzative mai viste nella storia recente, corsi di formazione di ogni genere (ormai manca solo la masterclass di cucina fusion e siamo al completo) sono propinati con grande entusiasmo al pubblico calcistico regionale. I corsi sono così tanti che evidentemente al Centro Direzionale non entrano più, ed ecco che Zigarelli ha avuto un’altra delle sue proverbiali ottime idee: dice che farà la “Casa del Calcio Campano: un vero luogo di formazione, di crescita e di sostegno alle società”. Peccato solo che un luogo con tali funzioni esista già: si chiama Comitato Regionale Campania e lui ne è anche presidente.

Ma le ottime idee, frutto della fervida e senza dubbio immaginifica mente del presidente del C.R. Campania, non finiscono certo qui. Sta infatti lavorando alla nascita della Biblioteca del Calcio Dilettantistico e Giovanile Campano”, un altro strumento evidentemente ritenuto indispensabile in questo momento, un altro aiuto che risponde pienamente alle reali richieste ed esigenze delle società campane: un’altra “brioche” in pratica!

Tutto questo fervore di ottime idee e di migliori propositi, tra un appello a donare il sangue e qualche link a bandi di varia natura (come se le società non fossero autonomamente in grado di intendere né di tutelare i propri interessi, altro, per certi versi offensivo, assioma della gestione Zigarelli), sono contenuti nella newsletter del Comitato, altra novità delle ultime settimane con cui le società dovrebbero ricevere gli aggiornamenti sulle attività (ma quali?), ma che nella realtà dei fatti la Tambaro – che di comunicazione e dintorni sostiene di essere grande esperta – ha già fatto diventare un noioso strumento di propaganda stantia, con stile e contenuti che scimmiottano una scuola di comunicazione politica simil populistica, ma lontana anni luce da quella che si può considerare una comunicazione efficace. Cliché tematici, ridondanze stilistiche, qualche errore di grammatica qua e là che non guasta mai: insomma si può fare molto meglio, basta studiare un pochino. O magari includere nella futura biblioteca un vocabolario della lingua italiana.

Venendo alla stretta attualità, una delle notizie che di certo non troverà spazio nella newsletter del Comitato, anche se a dire il vero meriterebbe quantomeno un passaggio, è quella legata alla vicenda Giugliano-Franceschini. Tralasciando i trionfalismi esternati dal presidente del C.R. Campania e dalla sua corte sulle sorti del procedimento della Procura Federale in merito alle offese del Franceschini all’indirizzo di Zigarelli, l’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord ha chiarito che le delibere assembleari che avevano eletto Pellerone quale presidente del Giugliano sono state annullate e pertanto Riccardo Franceschini è l’unico legittimo presidente della società. E a dire il vero non si comprende nemmeno la fretta con la quale il presidente Zigarelli all’epoca chiuse il portale di accesso al legittimo titolare, impedendogli di tutelare i propri diritti, per cui allo stato attuale la società sta disputando il campionato non nella sede propria, ma nella lontana Torre Annunziata. Franceschini sostiene che se non avrà immediata giustizia si presenterà presso la sede legale del C.R. Campania con l’ufficiale giudiziario per fare eseguire l’ordinanza del giudice. Insomma, un altro campionato falsato; l’ennesimo, ci viene da aggiungere, dopo quelli delle scorse stagioni, per i quali il presidente Zigarelli è stato sanzionato con la “benevola” ammenda di 4.500 euro. Un pasticcio, quello relativo al titolo del Giugliano, di cui non si parla volentieri dalle parti del Centro Direzionale, uno di quegli scheletri che è meglio restino più a lungo possibile nell’armadio. Ma la verità è un’altra, e parla dell’ennesima brutta storia che lede l’onorabilità e il prestigio del calcio campano, che sta vivendo una inesorabile involuzione agli occhi del pallone nazionale e di quello locale a causa della inadeguata gestione ad opera di personaggi evidentemente non adatti a far girare correttamente gli ingranaggi della macchina federale regionale. E allora invece che pubblicizzare sterili iniziative che poco hanno a che fare con l’attività di istituto, farebbe bene Zigarelli ad occuparsi della situazione di cui sopra e delle altre che stanno per arrivare. E farebbero bene anche le società, i presidenti, i dirigenti e tutti coloro che hanno a cuore le sorti del calcio campano ad ascoltare il campanello d’allarme che si fa sempre più forte e prendere coscienza che con questi timonieri sul ponte di comando, la barca rischia di finire disastrosamente sugli scogli.

COMITATO PROMOTORE PER LA RINASCITA DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE CAMPANO