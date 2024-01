Il caso Langellotto, l’eredità camorristica dell’AMCA e i fanghi della frana

Gaetano Di Meglio | Il caso Langellotto è risalito agli onori della cronaca e, come avevamo giustamente evidenziato lo scorso gennaio, c’era molto da indagare. Non è stato fatto e, proprio come avevamo scritto, alla fine si è scoperto che c’è una SRL che ha assunto l’imprenditore Salvatore Langellotto e lui ha continuato ad avere le mani sul fango di Ischia. Un uomo che ha una potenza di fuoco tanto da farsi benedire in piazza decine di camion con tanto di nome stampato sul ferro dei mezzi. Una cosa da non credere. Un personaggio di quel calibro che fa il dipendente di una semplice SRL? Assurdo!

Questa eredità, tuttavia, a Casamicciola ce l’ha portata l’AMCA di Lettieri. Un’eredità che non ci piace e che, come abbiamo detto più volte, dobbiamo buttare via come i rifiuti.

In questi giorni, dopo un servizio de Le Iene è nato lo scandalo. Uno scandalo che avevamo previsto e annunciato un anno fa.

Come copione, a gennaio scorso, infatti, avevamo scritto: “Caro Legnini, ci aiuti a capire perché sia necessario che l’AMCa si faccia consigliare dal Sig. Salvatore Langellotto, di cui abbiamo scoperto, googolando, l’abilità in alcuni settori molto particolari e diverse amicizie in terraferma, che potrebbero trovare molto piacere nel dare una mano all’isola a sbarazzarsi del fango in esubero? Che poi quando vai a googlare esce di tutto, beh, questo è un altro problema… Forse è urgente un soccorso istruttorio su tutto quello che fa l’AMCa! Avviare l’iter per la scelta di un altro soggetto attuatore, ora che siamo ancora in tempo, è la cosa migliore da pensare. Non vorremmo, caro Legnini, che dietro a questo piano organizzato da Amca ci siano altre strategie. Serve un controllo molto serio”.

E ancora, come una sfortuna Cassandra, sempre a gennaio 2023 ecco cosa abbiamo scritto: “Non vorremmo che, magari, la SRL di un “singolo” autista possa essere il lascia passare per sistemi più complessi. Potrebbe anche essere che la “consulenza” di Langellotto sia per altri motivi e che i sopralluoghi effettuati siano di altra natura. Siamo nel mondo dei condizionali. E, condizionale per condizionale, beh, possiamo chiedere maggiori controlli? Possiamo chiedere che tutto quello che fa l’AMCA sia vagliato con maggiore attenzione, con una grande lente d’ingrandimento e, soprattutto, con un fortissimo “pregiudizio accusatorio” alla luce del recente (e non solo) passato?”

Passano i mesi e l’AMCA viene svuotata, come i cassonetti che gestisce, dal vecchio management e, dimostrata l’incapacità di dare una mano a Casamicciola, passa la palla alla Sma Campania. Il colpo di teatro è ben servito: arriva la GF Service srl, una società pulita che si aggiudica il lotto e assume Salvatore Langellotto. Lo avevamo detto e scritto: una SRL sarà il lascia passare per sistemi più complessi.

Ma perché ci stiamo interrogando tanto su questo Langellotto? Perché ha minacciato il giornalista del Fatto Quotidiano, Vincenzo Iurillo? Perché si è fatto benedire i camion a Sant’Angello? Perché ha minacciato un volontario del WWF? Anche, ma in maniera secondaria.

Il nostro essere garantisti verso tutti, però, non ci impedisce di ragionare e di riannodare i fili. Soprattutto tra passato e presente.

Parliamo del Passato. I giudici della Corte di Cassazione, gli Ermellini, hanno stabilito che Salvatore Langellotto entrò e si affermò nel mercato del calcestruzzo con l’appoggio del clan camorristico degli Esposito.

L’imprenditore, allora 45 enne, era stato condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i giudici, Langellotto – stando alle cronache dell’epoca -, originario di Castellammare di Stabia ma residente a Sant’Agnello e titolare di un’impresa di costruzioni con sede a Piano di Sorrento, quando decide di ampliare il proprio giro di affari nel mercato del cemento si rivolge al clan Esposito di Santa Maria la Carità. I camorristi obbligano tre imprenditori dell’area stabiese, attivi nel settore dell’edilizia privata, ad acquistare cemento esclusivamente da Langellotto. In cambio, sempre secondo la ricostruzione ipotizzata dalla Procura generale e confermata dalla Cassazione, l’imprenditore versa al clan una cifra pari al 2-3 per cento del valore delle forniture.”

E oggi? Il presente ci racconta che abbiamo un giornalista minacciato, un volontario del WWF minacciato e un’azienda, la GF Service che assume Salvatore Langellotto.

Salvatore Langellotto ha tutto il diritto di vivere la sua vita, di essere un uomo libero, di svolgere la sua attività, di farsi benedire i camion così come noi abbiamo tutto il diritto di chiederci perché mai si dovrebbe far assumer da una semplice SRL e non, invece, essere presente in prima persona tra gli atti che vengono vagliati dalla Prefettura, dell’ANAC e da tutte le forze dell’ordine.

Abbiamo gli stessi diritti, tranne uno: minacciare un giornalista e un volontario del WWF.

p.s. Venerdì sera, 26 gennaio, sul caso delle aggressioni al volontario del WWF, Langellotto è stato arrestato su ordine del GIP di Castellammare di Stabia. L’uomo, ora ai domiciliari, è accusato di lesioni gravi. La vicenda alla base dell’ordinanza cautelare appare di “una gravità assoluta” avendo l’indagato “posto in essere in modo subdolo e predeterminato una brutale ed incivile aggressione ai danni della persona offesa solo perchè questa, per spirito civico, ed in virtù del proprio ruolo all’interno del WWF, aveva osato denunciare alcune condotte riconducibili al primo nella sua qualità di imprenditore”.