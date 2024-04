Il caso. «Gomme squarciate nel parcheggio dell’Impiccato!»

Da Forio arriva una segnalazione sui “soliti” atti vandalici che prendono di mira le autovetture. Stavolta ad ogni modo ci sono aspetti singolari nel caso riferito da un lettore, che lamenta anche il mancato esito delle denunce fin qui sporte.

«Sono circa dieci giorni – racconta il nostro interlocutore – che nel parcheggio dell’Impiccato qualcuno, di notte, tra le 4 e le 6, squarcia le gomme delle ruote delle auto parcheggiate sulle strisce blu che noi tutti paghiamo e che senza alcun disturbo continua a farlo tutti i giorni ai danni di qualsiasi auto venga parcheggiata in questo lasso di tempo». Comprensibile la rabbia degli automobilisti che pagano per la sosta e si ritrovano a dover fare i conti con danni imprevisti, dovendo affrontare la spesa per sostituire le gomme squarciate.

Il lettore prosegue: «Sono state sporte diverse denunce e basterebbe poco per sorprendere sul fatto il responsabile, considerato che compie questi atti vandalici sistematicamente tutte le notti, ma le forze dell’ordine evidentemente avranno altro da fare e non si sono minimamente interessate». La segnalazione ha lo scopo di attirare maggiore attenzione su questi spiacevoli episodi nella speranza che si possa intervenire per individuare e fermare il responsabile dei ripetuti danneggiamenti.