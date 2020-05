Il caso di Titti Lubrano per la guerra di Enzo contro Ottorino

Ma D’Amore lo sa che mentre lavora in ospedale "perde" il tempo a collegarsi col comune in video chat?

Titti Lubrano, fino ad oggi, oltre all’incarico per il marito da 16 mila euro per “progettare” la pista ciclabile in pineta non ha segnato la storia del nostro comune. Non un intervento, non una parola, non una iniziativa. Un consigliere comunale, come molti altri, che esprime nulla. Fino ad oggi, infatti, non c’è traccia della sua attività politica.

Vabbè, la gente la vota perché è nipote di Carmine Barile e perché, forse, da Barano hanno alzato la voce contro qualche elettore ischitano ma è stato imbarazzante, mercoledì, assistere alla sua partecipazione al consiglio comunale.

Se abbiamo ben capito, il consiglio comunale del comune di Ischia è ridotto ad una pausa mentre la Lubrano svolge il suo servizio all’Ospedale Rizzoli. SI collega in ritardo, sta muta, e quando viene “chiamata”, verso le 19.00, per un impegno lascia la seduta del consiglio comunale.

In una sola volta, quelli del comune di Ischia sono riusciti ad offendere il consiglio comunale e il lavoro sanitario del Rizzoli. C’era bisogno di questa ridicola comparsata?

In verità, questa sceneggiata politica ha un valore e una malafede di fondo che merita di essere sottolineato. Il sindaco Enzo vuole sfiduciare Ottorino Mattera dalla carica di presidente del consiglio comunale. Perché? Perché Ottorino Mattera è rimasto coerente e non ha seguito la linea del sindaco. E, avendo perso la libertà di essere coerente, secondo il sindaco deve essere attaccato in tutti i modi.

E allora, mercoledì, per provare a mettere in difficoltà il presidente Mattera (così, poi, dopo il sindaco potrà dirottare i 1000 euro al mese facendo eleggere un altro presidente del consiglio ad un consigliere più fedele), ha sottolineato il collegamento della dottoressa Lubrano.

Il sindaco voleva sottolineare che la convocazione del presidente Mattera non aveva permesso la partecipazione della dottoressa. E la dottoressa, interrompe il suo lavoro al Rizzoli, per collegarsi con”Zoom” dall’ospedale? Ma si può offendere, in questo modo, sia il ruolo di consigliere comunale sia quello del lavoro in ospedale? Fate i seri. Se potete.

Avete i numeri, presentatevi in consiglio e sfiduciate il presidente Mattera senza troppe scuse e senza costruire trappole o trappulelle. Nessuno si meraviglierà del vostro modo di agire. Proprio nessuno.