Il caso del positivo dimesso e defunto. Ma questo è il protocollo del Rizzoli?

Gateano Di Meglio | Questo è uno degli articoli più complicati che mi trovo a scrivere. Ci ho pensato parecchio, ho chiesto a chi di dovere e, alla fine, credo che sia necessario parlarne in pubblico. E’ necessario perché dobbiamo capire cosa accade con la gestione, non dei potenziali positivi o con quelli che molti definiscono asintomatici senza capirne il significato, bensì con i positivi acclarati.

Questa è la storia di un lutto e, come ho scritto giorni fa, non esistono morti di serie a e morti di serie b. Che si muoia di covid o di tumore, si muore lo stesso. Il dramma non cambia, il dolore resta uguale. Si diventa orfani, vedove o genitori soli in egual misura.

Ma questa è la storia di un cittadino di Forio positivo al coronavirus.

Qualche giorno dall’ospedale Rizzoli è stato dimesso un paziente in fin di vita. Una dimissione di bontà se non fosse che il paziente fosse risultato positivo al corona virus. Il positivo, a questo punto, viene prelevato da un’ambulanza privata e viene portato presso la sua abitazione. Già questo sembra strano. Ambulanza adatta al covid? Non lo sappiamo, fatto sta che questo amato viene portato presso la sua abitazione dove, purtroppo, trova la morte. Ma questa morta avvenuta tra l’affetto dei propri cari è avvenuta sempre con un positivo al Covid? Una morta in quarantena per tutti quelli che hanno dato l’ultimo saluto al proprio amato? E ora che si faranno i funerali, lo chiediamo per curiosità, cosa avverrà? I parenti parteciperanno al funerale? Saranno in chiesa? Sarà un funerale senza parenti vicini perché in quarantena? Sono tutti tamponati e tutti negativi al covid, nonostante il contatto con il deceduto?

Ma è normale che il Rizzoli dimetta un paziente positivo al covid, per farlo tornare a casa propria, tra i suoi parenti, per avere una morte più confortevole?

Il dolore per la morte di questo amato è grandissimo, ma siamo sicuri che sia proprio la migliore trafila da fare? Il miglior protocollo anti contagio da seguire? In verità restiamo basiti e preoccupati.

La storia di Forio, il suo contagio familiare ci ha già riservato brutte sorprese. Speriamo di non rivivere qualche film già visto.