“Il Capricho di Casamicciola va demolito. E’ solo degrado e pericolo”: parola di sindaco!

Il sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, nel suo primo video di comunicazione ai cittadini ha chiarito quale sia la posizione dell’ente nel merito del Capricho di Casamicciola.

“E’ giusto che i cittadini sappiano – dice il primo cittadino della cittadina termale – perché altrimenti ognuno dice la sua e si crea confusione: il Capriccio, è stato utilizzato dal comune in emergenza perché c’era bisogno di una sede comunale ma già era una struttura chiusa forse da oltre un decennio.

Quando ero sindaco anni fa dicevo all’amministrazione, che voleva subito voltare pagina rispetto alla sua gestione, che finché ci fosse stato Emiddio Calise ci sarebbe stata vita per quell’immobile e che potevamo interrompere in rapporto con Calise solo sapendo il giorno dopo cosa anzi chi ci sarebbe venuto al posto suo perché è una struttura che ha bisogno di lavori, di deciderne la destinazione d’uso. I cittadini devono sapere che il Capricho ha due piani ma in effetti uno solo è agibile perché il piano seminterrato, che un tempo veniva utilizzato senza problemi, oggi con le nuove normative non è più idoneo soprattutto per quanto riguarda le altezze e quindi ci troviamo con un volume lì sotto inutilizzabile e c’è bisogno di interventi importanti affinché entrambi i piani diventino abitabili.

Ho quindi detto anche pubblicamente che sarà il consiglio comunale a deciderne la destinazione d’uso come è giusto che sia per un immobile nel pieno centro del paese; la sorte del Capricho sarà determinata dalla visione globale del territorio che si dovrà decidere da qui ai prossimi mesi, cosa che io spero si faccia con l’aiuto di un archistar che già è venuto a farci visita e che dovrà servire darci una copertura, ma quantomeno far capire anche a noi che stiamo andando nella direzione giusta perché non la vediamo noi dal basso ma la vede qualcuno dall’alto.

Rispetto a questo studio che verrà fatto da questa grande star della architettura mondiale credo che si deciderà il futuro del Pio Monte della Misericordia, del Capricho, le funzionalità del nostro porto, a cosa destinare le zone alte del paese che hanno questi problemi di insicurezza e di instabilità per il sisma, come far diventare piazza Bagni di nuovo il centro termale dell’isola ma con metodi e immagini moderne perché ce ne sono: tutto questo sarà il frutto quindi di un programma per fare in modo che anche le future amministrazioni dovranno percorrere la strada che questa amministrazione intraprenderà, perché noi ridisegneremo il futuro di questo paese da qui a 20-30 anni dopo di che iniziamo un percorso e chiunque verrà dopo lo dovrà continuare e credo che se lo spieghiamo prima ed è condiviso da una personalità di altissimo profilo e verrà condiviso e recepito anche dalla cittadinanza ritengo che faremo un buon servizio, invece di andare a tentoni e sempre con improvvisazioni o interventi spot. Perchè possiamo anche rifare il Capricho così com’è poi magari non si trova chi lo gestisce oppure non serve perché ci sono già tanti locali uguali e magari invece serve una struttura di supporto al porto perché vogliamo sviluppare il diportismo e serve uno yachting club di livello altissimo per attrarre clientela de luxe: tutto questo deve essere ancora deciso perché non abbiamo ancora il disegno complessivo di quello che dovrà essere il futuro di questo comune che poi sarà fondamentale e trainante per il futuro dell’isola.

Detto ciò, all’epoca dissi: se non decidiamo il minuto dopo Calise cosa ne sarà del Caprichio ci ritroveremo ad avere un Pio Monte da Misericordia numero due in con l’unica differenza che, invece di trovarlo alla periferia del centro cittadino ce lo troveremo in pieno centro cosa che puntualmente è avvenuta; e se non si prende il toro per le corna e si sistema immediatamente quella indecorosità e pericolosità che oggi incombe fino a che faremo lo studio di cui parlavo, fino a che si otterranno tutte le autorizzazioni della Sopraintendenza, tutte le autorizzazioni che di cui c’è bisogno per i lavori di demolizione passeranno anni per vedere nascere quello che noi vogliamo che venga al posto dell’attuale struttura che – nel frattempo – è stato stabilito scientificamente e tecnicamente che non può essere recuperata per le condizioni statiche in cui si trova.

In quel posto, nel pieno centro del paese, quella struttura così com’è genera soltanto degrado, una caduta di immagine ma soprattutto un pericolo costante per chi vi transita e io dico soprattutto per i bambini perché li vediamo sotto quei porticati sostenuti con i puntelli che vanno sul tetto; nonostante le recinzioni è un costante pericolo alla vita dei nostri concittadini e dei nostri bambini, allora se vogliamo un monumento al degrado perché può essere un’attrazione lasciamolo lì e facciamolo degradare ancora di più ma se vogliamo rendere da subito il comune accogliente, intanto togliamolo in attesa che decidiamo cosa farne.

Può venire con la stessa forma, potrà venire più piccolo, potrà venire di due piani, di un piano lo vedremo ma nel frattempo che decideremo questo (perché purtroppo il progetto è stato affidato ma non è stato ancora iniziato per fortuna, perché è giusto che inizi un progetto con la finalità d’uso che l’amministrazione e il consiglio comunale deciderà) intanto togliamolo, visto anche che nell’ordinanza del Commissario c’è scritto che si può demolire in attesa di ricostruirlo ma senza perdere alcun diritto alla ricostruzione.

Penso che quindi si tratta solo di avere un po’ di buon senso, magari per alcuni può sembrare impopolare, ho notato un po’ di nostalgia e malinconia in giro che immagino del Calise che fu ma allora mettiamo pure le immagini di quello che fu il Pio Monte della Misericordia e che oggi sta lì in quelle condizioni ma una volta era un fiore all’occhiello di Casamicciola oppure le immagini del Castillo di Aragona che sappiamo in che condizione versa ora ma un tempo si esibivano i più grandi cantanti italiani.

Insomma non si vive e si programma il futuro con la nostalgia, quello che era il Capricho 30 anni fa oggi non c’è più; c’è invece un rudere in mezzo alla piazza che mai potrà tornare come una volta, con quella destinazione d’uso, e finché non si capisce cosa serve e soprattutto se ci sarà un nuovo Emiddio Calise, che io intanto ringrazio per quello che ha fatto per Ischia e per il comune di Casamicciola, che possa avere le sue idee e la sua lungimiranza che può gestire e far funzionare un locale in quel modo e renderlo attrattivo. Per cui io ritengo che la cosa più sensata in questo momento sia intanto togliere il degrado senza perdere nessun diritto alla ricostruzione e soprattutto pensare bene a quello che si deve fare perché quello è un punto nevralgico che cambierà le sorti delle attività commerciali del centro del paese e quindi l’aspetto commerciale dell’intero territorio e perciò non si può sbagliare e per non sbagliare non dobbiamo andare di fretta. L’unica fretta adesso è eliminare degrado e insicurezza, cosa che noi faremo e poi decideremo insieme al consiglio comunale e quindi insieme a tutta la cittadinanza quale sia la soluzione migliore per il dopo Capricho.