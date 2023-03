Il capriccio di Liberina, la crisi politica e il Rispoli

Forse sono meglio le cinghiate in faccia tra genitori. Forse è meglio la violenza. Forse. Se Barano ha fatto schifo, Ischia ha fatto peggio. La storia è semplice però, prima di andare avanti, è necessario fare una piccola premessa: sono di parte, scrivo da genitore e non mi interessano le motivazioni altrui.

Ieri pomeriggio, alle 15.00, si sarebbe dovuta giocare un’altra gara del campionato provinciale under 14, lo stesso girone delle mazzate di Barano. La gara tra Academy Ischia e Real Anfra, però, non si è disputata perché la società di Liberina, la moglie di Thomas Dinolfo, non ha voluto ne invertire gli orari né sospendere gli allenamenti.

La croce, in maniera ufficiale, purtroppo, è caduta sul povero custode del campo reo di essersi “dimenticato” di comunicare la gara. Ma le ragioni di Liberina, la presidente di una società che non dovrebbe avere spazio al Rispoli, sono state più forte delle motivazioni dei ragazzi di Quarto che si sono vissuti la loro trasferta ad Ischia.

La qualità di certe scelte, è chiaro, raccontano meglio di ogni cosa, la qualità di chi le compie. Il resto della storia? E’ tutta politica. Continuare a raccontare le gesta di Liberina e sodali è tempo perso. L’ho già fatto in lungo e in largo. C’è poco altro da aggiungere.

Come si spiegano ai ragazzini che giocano a calcio che non possono giocare perché non c’è il campo? Gli puoi solo spiegare che esistono degli adulti che hanno smarrito il senso dello sport, che si sono dimenticati di quando erano pre adolescenti e che ora fanno i “dispetti” e i “capricci”.

L’altro lato della storia? Beh, l’altro lato della storia è che presto qualcuno dovrà denunciare e diffidare qualche dirigente del comune di Ischia per non aver rispettato il suo proprio regolamento. E, ancora, iniziare a far nascere la polemica politica.

Eggià, perché se i vigili urbani del comune di Ischia non sono in grado di verificare cosa accade sullo stadio Rispoli per non dare fastidio al collega, diventa una questione politica.

Diventa una questione “politica” e preordinata che il dirigente del comune di Ischia diventa irreperibile dalle 14.30, devi pensare che il dirigente sia d’accordo con la società che si è presentata al campo un’ora prima tanto che lo stesso collega sul campo ha detto “tanto non ti risponde”. Diventa “politica” quando il regolamento delle strutture sportive del comune di Ischia viene ignorato dallo stesso comune di Ischia. L’unica speranza è che si crei un grandissimo ingorgo di denunce, diffide e di ricorsi al TAR fino alla chiusura dell’impianto sportivo. Diventa “politica” quando il dirigente assegna gli orari a chi non ha titolo e, sia chiaro, la pappardella della Bassanini raccontatela ad altri.

Ma il vero senso della questione è anche un altro e riguarda la crisi di maggioranza che questa vicenda potrà acuire ancora di più. Agostino Mazzella, mesi fa, inviò dei piccoli missili contro Gianluca Trani. Enzo Ferrandino ha fatto i numeri con Paolo Ferrandino e Alessandro Migliaccio sta tirando la corda con Ida De Maio. Nel frattempo, la commissione per il paesaggio è una pratica “appesa” e ora c’è la vicenda Rispoli.

Cosa farà Ida De Maio? Si farà mettere le carte in mano e fuori dal campo da De Angelis che non risponde al telefono e che ci mette d’accordo con un vigile urbano?

L’aspetto grave del “dispetto di Liberina” non è quello sportivo che si è conclusa con la delusione di 22 giovani calciatori e una partita persa, ma è che mette in evidenza il degrado e il caos con cui il Comune di Ischia gestisce gli impianti sportivi.

E’ assurdo che al comune di Ischia, di giovedì pomeriggio, non ci sia un dirigente che possa fare chiarezza tra due società e possa chiarire “chi, come e dove”.

Bastava invertire un’ora. Bastava avere buon senso e avere rispetto per 22 giovani calciatori. Ma questi sono gli adulti. Già!