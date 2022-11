Il Capri fa meglio del Forio e vince. Iervolino: “chiediamo scusa ai tifosi”

Con un gol per tempo il Capri Anacapri sbanca lo stadio Calise e si aggiudica l’importante sfida salvezza con il Real Forio. La gara si sblocca subito: dopo appena tre giri di lancette, gli ospiti beneficiano di un calcio di punizione dalla sinistra, con Quadri che è il più lesto di tutti a ribadire la palla in rete dopo l’iniziale respinta di Iandoli.

La reazione del Real Forio non manca, anche se gli isolani peccano di cattiveria negli ultimi metri vanificando così il buon lavoro svolto. Al 24’ i padroni di casa recriminano per il contatto in area tra Castaldi e Notari. Al 33’ Solimeno segna il gol del pari ma la bandierina dell’assistente di linea è già alta da qualche secondo. Prima dell’intervallo biancoverdi ancora pericolosi con le iniziative individuali di Castaldi prima e Accurso poi.

Nella ripresa la pressione del Real Forio è ancora più intensa: al 3’ Solimeno riceve dalla destra ma viene ostacolato al momento del tiro. Al 19’ incursione di Sirabella che esegue una via di mezzo tra un tiro ed un traversone. Poco dopo gli ospiti raddoppiano: Prete serve Giliberti che supera Iandoli e deposita in rete. I padroni di casa ci provano con Sogliuzzo il cui rasoterra velenoso, al 31’, viene deviato in angoli.

Finisce 2 a 0 in favore del Capri Anacapri. Il Real Forio tra sette giorni sarà ospite del Massalubrense

REAL FORIO 2014 – UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI 0 – 2

REAL FORIO 2014: Iandoli, Cerase (21’ s.t. Savio), Accurso, Sangare, Iacono, Castagna (16’ s.t. Seprano), Sogliuzzo, Pistola, Castaldi, Sirabella, Solimeno (35’ s.t. Valentino).

A disp. Cannelora, Di Meglio A., Scritturale, Tedesco, Aiello, Amengual. All. Iervolino

CAPRI ANACAPRI: Prete, De Martino (19’ Tenneriello), Pezzullo, Esposito G., Apuzzo, Notari, Camara (5’ s.t. Ascione), Capua, Buondonno (22’ s.t. Riccio), Giliberti (30’ s.t. Miano), Quadro (35’ s.t. Esposito P.)

A disp: Esposito M., Cataldo, Esposito A., Luongo. All. Monaco

ARBITRO: Sig. Esposito di Ercolano (ass. Orazio di Frattamaggiore e Meo di Nola)

RETI: 3’ Quadro; 20’ s.t. Giliberti.

NOTE: Ammoniti Prete, De Martino, Esposito G., Buondonno, Giliberti, Miano, Notari, Pezzullo (CA). Angoli 7 – 1. Recupero 3’ e 4’.