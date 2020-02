Il cantiere “nascosto” della pista ciclabile “chiusa” in pineta

Gianni Vuoso | Questa la transenna nel parcheggio dinanzi alla Conad di Via M. Mazzella. Un cartello informa che ci sono “lavori in corso”. Abbiamo mostrato la foto e8 chiesto “cosa manca?”. Dopo qualche secondo di titubante riflessione la risposta generale e’ stata: “Ma chi sta eseguendo questi lavori? Chi li ha progettati? Chi e’ il direttore dei lavori? Chi li ha autorizzati e quando? Quando sono cominciati e quando finiranno? Perche’ mancano tutte queste indicazioni?” Appunto.

Perche’ manca un cartello con tutte queste notizie e con il costo dei lavori? L’obbligo di esporre un cartello del genere e’ solo per i privati o interessa anche le pubbliche amministrazioni? Perche’ il Comando Vigili tollera queste omissioni? L’altro giorno un signore ha chiamato l’Ufficio tecnico comunale per informarli che in pineta si stanno eseguendo lavori abusivi o comunque che non si sa chi stia lavorando e cosa stia facendo. Ma dall’ufficio qualcuno avrebbe risposto “non vi preoccupate ora vediamo”. Tutto qui. Esemplare!