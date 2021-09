Il “Cantico dei Cantici” di Slobodanka Ciric a Villa Arbusto

L’Associazione “20 luglio” ha organizzato per sabato 11 settembre prossimo con inizio alle ore 18:00 la presentazione presso i giardini di Villa Arbusto a Lacco Ameno del volume della scrittrice, poetessa e performer serbo-napoletana Slobodanka Ciric “Il Cantico dei Cantici”, rilettura in chiave di storia personale del testo biblico, edito da La Città del Sole e accompagnato dalle tavole dell’illustratrice Mila Maraniello, che saranno esposte per l’occasione.

Vista la comunanza ideale e artistica la presentazione avverrà nell’ambito della mostra “Forme di libertà” di Felice Meo, che per l’occasione presenterà una sua nuova opera dal titolo “L’abbraccio”. Dialogheranno con l’autrice il presidente dell’Associazione organizzatrice Lucio Iacono e il giornalista de Il Mattino Massimo Zivelli. Le letture saranno curate da Alessandra Vispo e l’incontro sarà allietato dalle musiche al piano del maestro Nicola Mazzei.

Si raccomanda per l’ingresso ovviamente il rispetto delle norme anti-COVID.