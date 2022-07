Il campo di Panza, da pozzo di San Patrizio a fabbrica di San Pietro…

Ugo De Rosa | E’ veramente emblematica di come procedono in troppi casi i lavori pubblici la vicenda dei lavori al campo sportivo “San Leonardo” di Panza in via Mario d’Ambra, finalizzati ad “interventi per la conservazione del livello di sicurezza dello spogliatoio”. L’avevamo paragonato al pozzo di San Patrizio, ma anche la definizione “fabbrica di San Pietro” sembra attagliarsi pienamente a questo progetto. Infatti tra tempi interminabili, varianti, proroghe varie e costi che lievitano in maniera esagerata, c’è da mettersi veramente le mani nei capelli! Ma queste sono le opere di Del Deo…

L’Amministrazione comunale aveva dato il via al progetto addirittura nel 2016, quindi sei anni fa. Per un importo complessivo di 266.603 euro, di cui 187.288 per i lavori, finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli. Ma solo lo scorso anno era stato aggiudicato l’appalto alla “P.M. Costruzioni Società Cooperativa” di Quarto, per l’importo contrattuale complessivo di 143.240,33 euro sommati oneri di sicurezza e Iva. Ditta che a gennaio scorso aveva subappaltato una porzione dei lavori alla “Mivi Costruzioni” di Casamicciola. In virtù del ribasso praticato, il Comune aveva realizzato economie di gara per 79.965,53 euro. Che però saranno “assorbite” dall’immancabile lievitare delle spese. Innanzitutto con i soliti incarichi esterni per il supporto al rup (arch. Carla Mattera) e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (arch. Floriana Carraturo).

Ma l’incremento più consistente arriva dalla immancabile perizia di variante, come già avevamo evidenziato. Perizia di variante redatta dal direttore dei lavori ing. Pasquale Capuano d’accordo con il rup arch. Nicola Regine. Necessaria, a quanto pare, per i soliti «fatti imprevisti e non prevedibili quale l’assenza di fondazione sotto alcuni tratti di muratura». Lavori aggiuntivi che consisteranno in «Ripristino delle sezioni in calcestruzzo armato con arresto del fenomeno della degradazione e dell’ossidazione delle armature; Realizzazione di pareti a taglio in grado di assorbire il tagliante sismico ed interventi di fondazione; Realizzazione di camera d’aria, tamponature, tramezzi e rifiniture; Rifunzionalizzazione della sorgente geotermica (pozzo) e realizzazione centrale termica».

Sta di fatto che questa variante, poi approvata dal dirigente del I Settore arch. Marco Raia, ha comportato un ulteriore esborso di 65.215,88 euro, innalzando l’importo contrattuale del 55,5%. La Città Metropolitana di Napoli, ad ogni modo, ha autorizzato l’utilizzo delle economie di gara per coprire questa spesa. Ma tutto l’iter ha comportato anche ritardi di sei mesi.

Intanto è stato liquidato alla ditta aggiudicataria il primo SAL per 57.863,86 euro oltre Iva.

Ma il “bello” arriva con le spese conseguenti proprio alla perizia di variante n. 1 (e bisogna solo augurarsi che non ne vengano approvate altre…). Spese in un certo senso “accessorie” ma che pesano anche queste. Perché il protrarsi degli interventi e i nuovi lavori approvati, comporteranno un incremento dei compensi alla Mattera e alla Carraturo per gli incarichi di supporto al rup e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. I tempi si allungano a discapito della fruizione del campo e le spese si gonfiano. L’ultima determina adottata da Raia su proposta del rup Regine infatti, oltre alla liquidazione del primo SAL, approva anche l’estensione degli incarichi e dei relativi compensi. L’arch. Carla Mattera beneficia di un incremento di 2.836,39 euro, per un importo complessivo di 6.473,39 euro oltre Cassa; l’arch. Floriana Carraturo di un incremento di 2.826,96 euro portando l’imposto totale a 9.476,96 euro oltre Cassa. Una maggiore spesa complessiva di 4.727,68 euro.

Ma il timore è che non sia finita…