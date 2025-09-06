Il Cammino Letterario approda a Procida: l’isola accoglie la cultura in bicicletta

Con l’arrivo sull’isola oggi si è ufficialmente conclusa la sesta edizione del Cammino Letterario Italiano, la manifestazione itinerante ideata dalla casa editrice abruzzese Masciulli Edizioni, che dal 2021 unisce la promozione culturale al viaggio sostenibile. Dopo 13 tappe e oltre 420 chilometri percorsi in bicicletta, il cammino partito lo scorso 25 agosto da Pescina (AQ) ha raggiunto la sua meta finale, portando con sé libri, autori, musica e storie da ogni parte d’Italia.

A rendere ancora più suggestivo l’arrivo, il paesaggio unico di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, che ha accolto i partecipanti con l’abbraccio del mare e l’atmosfera autentica dei suoi vicoli colorati. Un contesto ideale, carico di simbolismo e bellezza, per concludere un percorso che ha fatto della cultura un veicolo di scoperta territoriale e di condivisione umana.

Il Cammino Letterario Italiano è molto più di un semplice viaggio. È un’esperienza culturale profonda, che ogni anno coinvolge autori, lettori, musicisti, poeti e appassionati di cammino, in un itinerario sempre diverso che attraversa borghi, parchi naturali e città d’arte. L’edizione 2025 ha scelto la bicicletta come mezzo sostenibile per attraversare l’Italia da nord a sud, in un percorso che ha toccato alcune delle aree più suggestive del Centro e del Sud Italia, tra cui il Parco Nazionale d’Abruzzo, il Molise interno, le colline del Sannio e infine il golfo di Napoli.

Durante ogni tappa – circa 25/30 km al giorno – il programma ha previsto letture itineranti, salotti letterari, presentazioni di libri, incontri con il pubblico, musica dal vivo e momenti conviviali. Una formula vincente che fonde l’amore per la lettura con il desiderio di riscoprire il territorio e promuoverne le eccellenze culturali, artistiche e gastronomiche.

Procida, palcoscenico dell’ultima tappa

La giornata conclusiva ha visto i partecipanti partire da Quarto (NA) alle ore 9:00 per raggiungere l’isola via mare. Alle 19:15, nella suggestiva Piazza Marina Grande, si è svolto il Salotto Letterario finale, alla presenza di numerosi autori coinvolti nella manifestazione, lettori isolani e turisti incuriositi.

L’evento è stato arricchito dalla musica del cantautore Wladimiro D’Arco, presenza fissa del cammino, che con le sue note ha accompagnato gran parte delle tappe. A seguire, la serata si è conclusa con una cena conviviale presso il Ristorante Albatros: un’occasione per condividere esperienze, riflessioni e brindare al successo dell’iniziativa. Il menù, ispirato ai sapori locali, ha incluso pizze, fritti fatti in casa, sorbetto al limone procidano e, in perfetto spirito letterario, un libro in omaggio per ogni partecipante.

Nato nel 2021 come sfida sperimentale, il Cammino Letterario Italiano è oggi un progetto consolidato che ha saputo crescere ed evolvere. Dopo la doppia edizione del 2022, l’iniziativa ha mantenuto una cadenza annuale, differenziandosi per l’originalità del format e la capacità di coinvolgere territori diversi ogni anno. L’obiettivo resta quello di promuovere la cultura del libro, offrendo visibilità agli autori e valorizzando i paesaggi e le comunità italiane.

«Il nostro sogno – ha raccontato Alessio Masciulli, fondatore della casa editrice – è sempre stato quello di portare la letteratura fuori dai soliti spazi, facendola incontrare con le persone nei luoghi più autentici del nostro Paese. Questo cammino è la dimostrazione che la cultura può viaggiare, contaminare, unire.»

L’iniziativa è aperta a tutte le case editrici italiane e a scrittori di ogni genere e provenienza, che possono partecipare sia come camminatori che come autori ospiti in una o più tappe. Un’occasione preziosa per chi desidera promuovere il proprio libro in un contesto dinamico, stimolante e lontano dai circuiti convenzionali.

Il Cammino Letterario è anche un potente strumento di promozione territoriale. Grazie alla collaborazione con i Comuni e le istituzioni locali, ogni tappa diventa un piccolo evento culturale, arricchito da interviste radiofoniche, video promozionali, dirette social e articoli sul web, che contribuiscono a dare visibilità ai luoghi attraversati.

Procida, con la sua storia millenaria e il suo fascino marinaro, si è confermata cornice perfetta per chiudere un’edizione ricca di emozioni, incontri e scoperte. E se il 6° cammino si è appena concluso, lo sguardo è già rivolto al futuro: l’organizzazione ha infatti annunciato che sono già in preparazione i progetti per il 2026, con nuovi itinerari e nuove sorprese.

Il Cammino Letterario Italiano si conferma, ancora una volta, non solo un viaggio fisico, ma un’esperienza umana e culturale capace di lasciare tracce profonde. Un modo nuovo, autentico e partecipato di fare cultura, passo dopo passo, pagina dopo pagina.