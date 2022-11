Il Calvario cede. Nuovi dissesti su via De Rivaz. Casamicciola divisa a metà

Non c’è pace sul Calvario di Casamicciola Terme. La strada che collega la parte bassa a quella alta del paese torna a cedere. Piove, la piaga dei dissesti stradali si palesa in tutta la sua evidente gravità ad ogni temporale, evidenziando, tra l’altro, l’inefficacia e la pericolosità degli interventi pubblici messi in campo. Via De Rivaz, la strada che, di fatto, separa il resto del mondo dal Terremoto d’Ischia è sprofondata nuovamente. Ormai i cedimenti non si contano più, come non si contano più i lavori pubblici e privati che l’hanno interessata, in ultimo la metanizzazione.

La strada che era stata rimessa in sicurezza grazie alle somme stanziate nel post sisma, con lo Stato di Emergenza, lo scorso 5 novembre ha mostrato segni di assestamento nel manto stradale nelle aree che di recente erano state oggetto del cantiere per la installazione delle condotte del gas metano. Nel merito era stato già disposto, ed in parte eseguito, un intervento di riattazione della sede stradale che, evidentemente non è bastato. Anzi.

Nel corso del violento temporale abbattutosi sul paese in queste ore, si è registrato l’ennesimo cedimento della sede stradale su Via De Rivaz, al punto da rendere necessaria la interdizione dell’asse stradale con la chiusura totale della via e la disposizione del doppio senso di marcia su via Roma. Diverse le ipotesi alla base del cedimento. La questione delle condotte fognarie ed idriche, i recenti lavori alla zona, opere, che sin dalle prime ore dal “collaudo” avevano mostrato tutti i limiti di esecuzione. Le buche apertesi nei giorni scorsi, benché fossero state risistemate, parzialmente, in queste ore si sono riaperte in maniera più seria e preoccupante fino a formare un’ampia buca, all’altezza della rampa Via Roma. Una buca al momento di dimensioni allarmanti, al punto da richiedere lo stop totale alla viabilità.