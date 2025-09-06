Il Calise riapre le porte, l’isola aspetta il Gladiator: il Real Forio torna davanti al proprio pubblico per una sfida da brividi

Il ritorno a casa, la prima stagionale al “Calise” e l’abbraccio con il proprio pubblico: il Real Forio torna nel suo fortino e si prepara a vivere un sabato di grande calcio nella seconda giornata del campionato di Eccellenza. Dopo il pareggio agrodolce ottenuto in trasferta sul difficile campo del Castel Volturno – una gara nella quale i biancoverdi hanno creato tanto ma concretizzato poco – la squadra di mister Carlo Sanchez è pronta a scendere di nuovo in campo, questa volta davanti ai propri tifosi, per una sfida che sa già di scontro diretto.

L’avversario di giornata è di quelli che fanno rumore: sull’isola approda il Gladiator, formazione tra le più attrezzate del girone e reduce da un debutto roboante, condito da un sonoro pokerissimo rifilato alla Puteolana. Un avviso alla concorrenza e un messaggio chiaro: i nerazzurri fanno sul serio e puntano al vertice. Ma il Real Forio non ha alcuna intenzione di fare da comparsa. Il pari esterno della prima giornata ha lasciato un pizzico di amaro in bocca e proprio per questo Florio e compagni vogliono subito invertire la rotta e conquistare i tre punti davanti alla loro gente.

Le ambizioni del club del presidente Amato sono dichiarate: fare un campionato importante e restare agganciati al treno delle prime sin dalle battute iniziali. Ma settembre sarà un mese chiave per indirizzare la stagione: dopo il Gladiator, il Real Forio affronterà il Quarto nel turno infrasettimanale di Coppa Italia, prima di tuffarsi in un vero e proprio tour de force che potrebbe già delineare la gerarchia del girone. Ritmo alto, tante gare ravvicinate e la necessità di tenere sempre alta la concentrazione: sarà fondamentale la profondità della rosa, così come la capacità del gruppo di gestire le energie.

Il Gladiator: entusiasmo, qualità e voglia di rivalsa

Dopo l’esordio esplosivo, il Gladiator arriva ad Ischia con il morale alle stelle. La vittoria interna contro la Puteolana ha rappresentato non solo i primi tre punti della stagione, ma anche una dichiarazione d’intenti. La squadra allenata da mister Platone vuole tornare in Serie D, una categoria lasciata sul campo proprio nell’anno del Centenario.

Dopo una stagione di transizione, i nerazzurri sembrano aver ritrovato la giusta quadratura e intendono recitare un ruolo da protagonisti in campionato. Alla vigilia del match, Antonio Bacio Terracino, esterno offensivo e uno dei volti più esperti del gruppo, ha suonato la carica: “Arriviamo con la consapevolezza di affrontare una squadra forte, ben organizzata e con elementi di qualità. È solo la seconda giornata, è vero, ma si può già considerare uno scontro diretto. Ce la metteremo tutta per tornare a casa con un risultato positivo”.

Il Gladiator, rispetto alla scorsa stagione, ha ampliato il proprio arsenale offensivo. Mister Platone può contare su tante soluzioni in avanti e su una sana concorrenza che, come sottolineato dallo stesso Bacio Terracino, alza inevitabilmente il livello degli allenamenti e la competitività interna.“Personalmente mi sento a mio agio – ha aggiunto l’esterno – anche perché ho la fortuna di lavorare ancora con lo stesso staff tecnico e con compagni che conosco bene. Questo mi aiuta a esprimermi al meglio”.

Un girone, quello dell’Eccellenza campana, che si preannuncia più equilibrato che mai: “Rispetto allo scorso anno c’è maggiore competitività, ma penso che alla lunga saranno 3-4 le squadre a giocarsi la promozione. Noi vogliamo esserci fino alla fine”.

Le ultime in casa Real Forio: poche novità, ma Castagna rientra tra i convocati

Per quanto riguarda la formazione isolana, mister Sanchez dovrebbe confermare in gran parte l’undici visto all’opera nella trasferta contro il Castel Volturno. Il sistema di gioco resta il collaudato 4-3-3, marchio di fabbrica della gestione tecnica attuale, anche se non mancheranno alcuni ballottaggi, soprattutto in difesa. La notizia più significativa riguarda il ritorno tra i convocati di Castagna.

L’attaccante ha finalmente smaltito il problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane, anche se il suo utilizzo dal primo minuto resta improbabile. Lo staff medico e tecnico procederà con cautela per evitare ricadute, ma la sua presenza in panchina rappresenta già un segnale positivo. In avanti, spazio al tridente composto da Serrano, Santiago e Johnson. Tra i pali confermato Santaniello, così come Florio a destra, mentre in difesa resta vivo il duello sulla sinistra tra Pistola e D’Alessandro.

Al centro, Di Costanzo si gioca una maglia con Mattera e Velotti. In mezzo al campo, Tarascio dovrebbe partire titolare in cabina di regia, con Buono e Di Lorenzo favoriti per agire da mezzali. Arcamone, Arrulo e Di Meglio restano in rampa di lancio. La direzione della gara è stata affidata al signor Nazzareno Pisano della sezione di Benevento, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Ariemma di Napoli e Guglielmo Petti di Nocera Inferiore.

La gara

Sabato 6 settembre 2025 – ore 15:30

Stadio Salvatore Calise, Forio

La terna arbitrale

Nazzareno Pisano, Benevento

assistenti

Alessandro Ariemma, Napoli;

Guglielmo Petti, Nocera Inferiore

I convocati

PORTIERI: Delizia, Mazzella, Santaniello

DIFENSORI: Pistola, Mattera, D’Alessandro, Florio, Di Costanzo, Velotti, Carofilo

CENTROCAMPISTI: Arcamone, Di Lorenzo, Pelliccia, Di Meglio, Tarascio, Buono, Arrulo, Iaccarino

ATTACCANTI: Serrano, Johnson, Santiago, Verde, Castagna