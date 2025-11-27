Il “Calise” resta in silenzio. Real Forio in semifinale a tavolino

Un mercoledì insolito, quasi sospeso, quello vissuto al “Calise”. Dove ci si aspettava tensione pre-partita, pubblico in ingresso e due squadre pronte a giocarsi un pass per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, si è invece respirata un’atmosfera diversa dal solito. Il ritorno dei quarti di finale tra Real Forio e Santa Maria la Carità era in programma, ma già dal mattino si era intuito che qualcosa non stesse andando secondo i piani.

Le prime comunicazioni informali parlavano di difficoltà nel raggiungere l’isola; poi, con il passare delle ore, è arrivata la certezza: la squadra ospite non sarebbe partita. Una decisione maturata in anticipo rispetto all’orario della gara, che ha trasformato una sfida ufficiale in un evento mancato, lasciando al Real Forio solo l’attesa della formalità del referto. Un epilogo amaro per chi sperava in una partita combattuta e ricca di contenuti tecnici, ma che non ha alterato il destino della doppia sfida.

Il 4-0 dell’andata aveva già indirizzato il discorso qualificazione e il 3-0 a tavolino ha completato la pratica senza ulteriori sviluppi. Prima di archiviarla, però, la società ospite ha voluto spiegare pubblicamente la propria posizione, affidandosi a un comunicato ufficiale.

Il comunicato degli avversari

“L’Acd Santa Maria La Carità, in merito alla mancata presentazione della squadra allo stadio “Calise” di Forio in tempo utile per la disputa della gara di Coppa Italia in programma questo pomeriggio alle ore 14, intende precisare, con fermo rispetto per i vertici federali, per la società avversaria Real Forio 2014 ed i suoi tifosi, che la stessa non è da ricondurre a preordinata volontà di snobbare la competizione (con sacrificio sono stati raggiunti i quarti di finale pagando qualche contraccolpo in campionato in termini di condizione fisica generale) o di arrecare pregiudizi alla sua regolarità”, ha specificato il club.

Poi la precisazione: “L’eccezionalità della situazione contingente è stata determinata da difficoltà organizzative e di spostamento via mare alla luce della prorogata “allerta meteo” su tutto il territorio regionale per la giornata odierna (Bollettino di Criticità della Protezione Civile del 25/11/2025), con sospensione di numerosi collegamenti con le isole dal porto di Napoli con mezzi veloci ed incertezze anche sulla possibilità di far rientrare il gruppo squadra (composto anche da ragazzi in età scolastica) entro la serata. La stessa regolare disputa della gara era stata, del resto, in dubbio fino alla mattinata a seguito di interlocuzioni già avviate con le parti coinvolte nell’organizzazione dell’evento”.

Real Forio in semifinale di Coppa

Il Real Forio approda così in semifinale di Coppa Italia di Eccellenza senza disputare il ritorno, chiudendo una doppia sfida che, di fatto, era stata già indirizzata all’andata. Il 4-0 ottenuto sul campo aveva mostrato una superiorità evidente dei biancoverdi, capaci di gestire la gara con autorità contro un avversario rimaneggiato e costretto a schierare numerosi under. Il 3-0 a tavolino, invece, lascia inevitabilmente qualche ombra.

Le condizioni meteo non erano semplici, ma dai riscontri raccolti non risulta che i collegamenti tra Ischia e la terraferma siano stati sospesi in modo tale da impedire con certezza la trasferta. Un dato che, almeno sul piano sportivo, apre a legittime perplessità: in un quarto di finale, rinunciare alla partita dovrebbe rappresentare davvero l’ultima opzione possibile.

Se da un lato il club rossazzurro ha fornito la propria versione dei fatti, dall’altro resta l’impressione che questa semifinale avrebbe meritato un epilogo diverso, più combattuto e più rispettoso della competizione stessa. Il Real Forio, dal canto suo, incassa il passaggio del turno con professionalità e senza alimentare polemiche, ma non può ignorare come questa mancata partita tolga valore a un confronto che avrebbe potuto offrire indicazioni importanti in vista della final four.

Ora si attende solo l’ufficialità del Giudice Sportivo, che ratificherà il 3-0. La sostanza, però, è già scritta: i biancoverdi continuano la marcia verso un obiettivo prestigioso, mentre resta aperto l’interrogativo su una gara che, per dovere sportivo e rispetto verso la competizione, avrebbe dovuto giocarsi.

Ora il campionato

Archiviata la parentesi di Coppa senza scendere in campo, il Real Forio si concentra nuovamente sul campionato di Eccellenza. Nel weekend i biancoverdi torneranno al “Calise” per affrontare l’Ercolanese nella quindicesima giornata, una partita che arriva in un momento di buonissimo morale. La vittoria contro la Puteolana ha infatti dato ulteriore slancio al gruppo, confermando la crescita tecnica e mentale della squadra guidata da Carlo Sanchez.

Il match porterà con sé anche un elemento di grande fascino: il derby in panchina tra i fratelli Sanchez. Un confronto che negli ultimi anni ha sempre regalato intensità, equilibrio e un pizzico di emotività extra. Carlo, alla guida del Real Forio, si affida alla solidità e alla maturità del collettivo; dall’altra parte, l’Ercolanese di Luigi potrà contare sull’esperienza del gruppo granata.

La sfida rappresenta un banco di prova fondamentale per misurare le ambizioni del Real Forio. Il pubblico isolano, che ha mostrato una partecipazione crescente nelle ultime settimane, potrebbe essere determinante nel dare ulteriore energia alla squadra. L’obiettivo è dare continuità al momento positivo e consolidare una posizione di classifica che possa rispecchiare il valore reale del gruppo. Dopo un mercoledì anomalo e silenzioso, sabato il “Calise” tornerà a riempirsi e a vibrare. La parola passerà finalmente al campo, dove il Real Forio vuole continuare a dimostrare identità, organizzazione e fame di risultati.