Il Calise è un fortino, il Real Forio vince ancora: la doppietta di Castagna stende la Virtus Afragola

REAL FORIO – VIRTUS AFRAGOLA 2-0

Eccellenza – Girone A – 6a Giornata

Terza vittoria consecutiva, quarta complessiva e quinto risultato utile in sei gare di campionato. Il Real Forio si conferma anche contro la Virtus Afragola, allo Stadio Calise non si passa: sono nove i punti conquistati dai turchi tra le mura amiche in questa prima parte di cammino, la squadra di Carlo Sanchez fa en plein e manda un chiaro messaggio alle avversarie. In attesa degli impegni di Nola e Albanova, in programma nei posticipi della domenica, il team biancoverde aggancia la terza posizione. In una buona cornice di pubblico e in una giornata dalle temperature di fine estate, ci pensa Castagna a consegnare il bottino pieno al club del presidente Amato. L’attaccante, che gioca ancora dal primo minuto nel tridente con Mosca e Acosta, sta migliorando la sua condizione e davanti al pubblico foriano indossa l’abito del trascinatore. Più esterna la posizione di Aniceto, con Peluso a completare il reparto difensivo formato da Cabrera e Iacono, davanti a Mazzella.

A centrocampo ci sono Arrulo, Arcamone e Di Lorenzo. La cronaca si apre con un primo pericolo generato dai padroni di casa che provano ad affondare il colpo sulla corsia mancina, i rossoblù fanno buona guardia e allontanano la sfera. Al 7’ altro tentativo dalla fascia e Vivace, che torna sull’isola da avversario dopo aver indossato la maglia dell’Ischia Calcio, si salva. All’8’ Mosca va via in contropiede e cerca l’assist per Castagna che non arriva all’impatto per una questione di centimetri, l’azione prosegue e il numero 9 non capitalizza la chance. Al 14’ primo spunto degli ospiti in ripartenza, Arrulo è decisivo in chiusura su Pazzi, pronto alla conclusione dal limite dell’area.

Passano pochi secondi e Oliva calcia da fuori, la traiettoria supera il bersaglio. Replica immediata di Mosca al 16’: il centravanti riceve, si accentra e fa partire il destro, che si spegne a lato. L’ex Ercolanese diventa rifinitore tre giri di lancette più tardi quando serve un pallone a Di Lorenzo che spedisce oltre il rettangolo verde. Dopo un’iniziativa di Galasso al 21’ e una potenziale opportunità per il Real Forio nell’altra metà campo, è la Virtus Afragola a sfiorare il vantaggio. Rilancio dalle retrovie, Galasso scappa a Peluso e poi lo dribbla: il numero 10 scarica il mancino verso la porta, impegnando Mazzella che compie un notevole intervento con il contributo di Aniceto. Al 26’ manovra corale dei turchi: Castagna serve Arcamone che va via in serpentina e tenta di pescare Acosta, anticipato in extremis dagli avversari. Il centravanti prova a sorprendere la retroguardia afragolese al 28’ su cross di Peluso, la palla viene deviata in angolo.

Al 35’, sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina, gli uomini di Sanchez sbloccano il risultato: Castagna, con un gran colpo di testa, insacca alle spalle di Vivace. Brividi per la difesa isolana nel finale di frazione, le occasioni della Virtus sfumano. In avvio di secondo tempo Orefice riceve da Oliva e con il destro manda sul fondo. Al 51’ combinazione da calcio piazzato e spiovente di Di Lorenzo, Mosca impatta di testa ma la sua girata è da dimenticare. All’ora di gioco il bomber biancoverde imbuca per Di Lorenzo che giunge sulla linea del fondo e mette al centro, Aniceto svetta e non inquadra da ottima mattonella, vanificando un buon fraseggio.

Al 70’ Castagna flirta con la doppietta personale: lanciato con un pallone lungo da Cabrera, l’attaccante vuole beffare Vivace – rimasto a metà strada – con una sassata che finisce out. Al 72’ Mosca fa tutto bene, sguscia sulla trequarti e tira, il portiere rossoblù fa una grandissima parata ed evita il raddoppio, rifugiandosi in corner. Sugli sviluppi successivi Sogliuzzo stacca e di testa si divora la seconda rete. All’85’ altra azione rapida dei ragazzi di Sanchez con Castagna che attiva Di Lorenzo con un passaggio filtrante, la conclusione è imprecisa. Il Calise soffre nel finale, Mazzella deve salvare il punteggio all’86’ e Galasso allo scadere non è impeccabile, di mezzo si registra una nuova potenziale palla gol per Di Lorenzo. Al 94’ Verde scatta in profondità e sul filo del fuorigioco, apparecchia per Castagna che fa 2-0 con un facile tap-in. Esulta il Real Forio al triplice fischio, battuta la Virtus Afragola dopo una gara intensa e ricca di emozioni.

IL TABELLINO

Real Forio: Mazzella, Aniceto, Iacono, Cabrera, Peluso (88’ Verde), Arrulo (55’ Tomasin), Arcamone (60’ Sogliuzzo), Di Lorenzo, Castagna, Acosta (67’ Pelliccia), Mosca (81’ Pistola). A disp.: Santaniello, Di Costanzo, Delgado, Di Meglio. All.: Sanchez

Virtus Afragola: Vivace, Caruso, Tipaldi (32’ Gragnaniello), Pazzi (80’ De Rosa), Varese, Gallo, Esposito (55’ Colurciello), Oliva, Pezzella (56’ Cheddira), Galasso, Orefice (55’ Siniscalchi). A disp.: Tramontano, Nisci, Sepe, Tuccillo. All.: Morra

Arbitro: Giorgio Guarino di Avellino

Assistenti: Frisulli e Chianese

Marcatori: 35’ Castagna (RF), 94’ Castagna (RF)

Ammoniti: Castagna (RF), Galasso, Gallo (VA)

Angoli: 9-1

Recupero 2’ e 4’