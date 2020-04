Il calciomercato che non c’è | #4WD

Se il coronavirus assicura ormai a tutte le redazioni giornalistiche il puntuale interesse contenutistico verso notiziari e trasmissioni di approfondimento, non si può dire lo stesso per lo sport, le cui attività -è noto a tutti- sono letteralmente paralizzate da oltre un mese a questa parte. Conseguenza naturale e comprensibile, del resto, è la scelta di molti canali tematici, a cominciare da quelli di SkySport, di friggere e rifriggere una serie di amarcord video per molte discipline sportive, o ancora creare collegamenti in streaming dalle abitazioni di campioni del passato e del presente, insieme a cronisti costretti anch’essi in quarantena, coinvolgendoli in confronti e dibattiti d’improbabile gradimento per il pubblico.

Quest’ultimo, ovviamente, se n’è accorto e, a quanto pare, ne è alquanto infastidito, al punto da spingere proprio la pay tv di Comcast ad offrire un rimborso agli abbonati per le quote corrisposte mensilmente a fronte dei canali sportivi, per i soli mesi di aprile e maggio. Basta collegarsi al proprio “Sky fai da te” o contattare il servizio clienti per ottenere, sotto forma di adesione ad offerta, il bonus di cui sopra.

Ma quel che più mi dà fastidio, credetemi, sono le voci di calciomercato. Si sta toccando un ridicolo superiore a quello estivo, con un’unica differenza: se durante la sosta e la preparazione al campionato è abbastanza semplice accorgersi di quanto una notizia abbia un minimo di credibilità o sia la classica boutade da ombrellone, di questi tempi il dubbio neppure ti assale, considerato che il più stupido (o intraprendente) dei presidenti, impegnatissimo a contenere perdite e a reperire soluzioni a fronte di competizioni ormai falsate e difficili da riprendere, ha di certo ben altro a cui pensare, piuttosto che corroborare lo stomachevole tentativo di certi cronisti sportivi nell’inventarsi rinnovi, acquisti e cessioni in pectore, pur di guadagnare lettori.

Speriamo si riprenda presto a fare sul serio!