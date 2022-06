Il calcio parlato | #4WD

Eccoci qua! Il calendario della serie A è stato pubblicato e tutti i calciofili si stanno già spadellando nelle previsioni: dopo quante giornate potremmo essere in testa? A quanti punti c’è la quota salvezza? Qual è la pretendente più accreditata allo scudetto? Quando il campionato si sospenderà per i mondiali tra dicembre e dicembre, chi è che ne trarrà concretamente vantaggio?

Vedete, il calcio accademico è quello che tiene banco molto più di quello seguito negli appuntamenti settimanali nel corso della stagione. Perché se a un certo punto le partite finiscono e vengono a galla vincitori e vinti, promossi e retrocessi, soddisfatti e delusi, le chiacchiere da bar oggi estese all’immenso mondo social proprio non trovano soluzione di continuità.

Il periodo estivo, in particolare, è quello più denso di aspettative e preoccupazioni per il tifoso, che sistematicamente si lascia coinvolgere un attimo dopo il termine del campionato dal concretizzarsi di arrivi e addii; perché il calciomercato, nonostante rappresenti una fase stressante dell’attaccamento a sport e squadra preferiti, vuoi o non vuoi catalizza l’attenzione anche dei più distratti; o di quelli come me, i quali fanno di tutto per starne lontani ma che alla fine non possono fare a meno di consultare internet o SkySport24 almeno una volta al giorno per cercare di capire cosa sta succedendo ai propri beniamini.

Ed è proprio per questo, cioè per l’incapacità del tifoso medio di squarciare quel maledetto diaframma tra la realtà di un mondo totalmente lontano dalla sua logica ed una passione infruttuosa e fuori dal tempo, che il sistema-calcio continua ad approfittare dell’amore per una maglia da parte di milioni di persone per perseguire obiettivi aziendali e non più sportivi, tanto con le singole società tanto con la federazione. Così come tutt’altro che casuale è la scarsità di risultati che il calcio italiano, sia come club sia come nazionale, sta conseguendo negli ultimi anni.

Intanto, mentre Insigne è atterrato a Toronto, il problema è un altro: Koulibaly resta o va via?

E chest è!