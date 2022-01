Il calcio non è fuori quota Covid |#4WD

Mentre in tutto lo Stivale la terza ondata Covid è in pieno corso e che, come già ho avuto modo di scrivere, il green pass in ogni sua forma continua a rappresentare un inutile palliativo all’incapacità (o non volontà) del Governo di introdurre l’obbligo vaccinale, solo il mondo del calcio sembra non essere in grado di prendere atto che si sta andando incontro a una serie interminabile di rinvii e, con tutta probabilità, di sospensioni.

Gli organi che comandano il pallone nel nostro Paese hanno già scartato, a stragrande maggioranza del Consiglio di Lega, l’ipotesi di rinviare la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus in programma per il prossimo 12 gennaio, quasi come se il problema non li riguardasse. Se infatti solo per un attimo avessero voluto pensare alle gare di serie B e LegaPro già sospese, alla stessa sorte già decisa per la D, per il “sine die” a molti campionati giovanili e all’incombenza di una nuova giornata di serie A praticamente alle porte nel giorno dell’Epifania, con tutta probabilità un minimo di approfondimento alla questione l’avrebbero forse dedicato.

Ogni giorno che passa aumenta il numero dei positivi anche tra gli atleti professionisti in attività, non solo tra i comuni mortali come noi; e non ci sarebbe affatto da meravigliarsi se, a un anno di distanza o poco più, ci dovessimo ritrovare nell’edizione riveduta e corretta di quanto accaduto a Torino in occasione della stessa gara tra bianconeri ed azzurri, con il divieto ASL alla trasferta, l’iniziale 2-0 a tavolino e la sequela di ricorsi culminati poi nella ripetizione della partita. Cui prodest?

Sarebbe ora che Draghi e compagni, al di là della capienza stadi tornata nuovamente al limite del 50%, convocassero chi di dovere per spiegare che i pur estremamente rilevanti interessi del mondo pallonaro non possono prescindere da un clima di emergenza che in alcune regioni ha riportato la zona gialla e in altre, addirittura, l’imminente istituzione di quella arancione.