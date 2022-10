Il calcio giovanile liberato dai soliti locali. Zigarelli a Ischia per far partire il nuovo corso

GAETANO DI MEGLIO | Per il calcio giovanile dell’isola d’Ischia si è aperta una nuova stagione: quella senza i cattivi presidenti e senza chi aveva trovato la vena d’oro per “apparare” l’inverno. Una nuova stagione nel vero senso della parola che il presidente Zigarelli ha aperto nella sala del consiglio comunale e dove ha recepito i desiderata per l’organizzazione dell’attività di base, ovvero i bambini fino ai 13 anni.

Un lungo periodo di pulizia che, piano piano, ha espulso – quasi naturalmente – quelli che non erano capaci, quelli che avevano passato il segno e quelli che avevano provato a continuare ad inquinare l’ambiente. Epurato di alcune figure (anche se l’erba cattiva non sparisce mai, vero Carraturo e Di Meglio?), il settore ha riannodato i fili e ha stabilito le regole per iniziare un nuovo percorso.

Un percorso che vede la dematerializzazione degli atti, la comunicazione degli iscritti e, soprattutto, i controlli che arrivano dalla terraferma per controllare che Ischia non continui ad essere la patria dell’intrallazzo e dell’imbroglio.

Calato il sipario sul passato, si apre una nuova stagione.

“Un grazie a tutte le società – ci ha detto il Presidente del C.R. Campania, Carmine Zigarelli -, soprattutto quelle che svolgono attività di base del settore giovanile perché si parte dai più piccini, la base del nostro calcio, per arrivare alle categorie più importanti. La cosa importante è che bisogna valorizzare sempre di più i più piccoli perché sono il futuro del nostro calcio. Tra l’altro – aggiunge il numero uno del Comitato – c’è un progetto di cui la Campania si sta facendo promotrice e che consiste nell’abbinare l’organizzazione di giornate di confronto e di partite che prevedano anche momenti formativi per i genitori e per i dirigenti. Questa è una svolta rispetto a quelli che sono gli ambienti che il calcio in questi anni ci ha regalato. Dobbiamo partire dal basso per educare soprattutto i genitori e lo faremo attraverso i raggruppamenti o le varie gare e con il supporto del coordinamento del settore giovanile scolastico, inviando tecnici e addetti ai lavori che possano far comprendere il ruolo dei genitori all’interno di questo mondo”.

Chiarito questo aspetto che vede protagonisti i genitori (una sfida epocale!), Zingarelli aggiunge un impegno assunto con le società circa gli allenatori: “Stiamo lavorando col settore tecnico per poter organizzare dei corsi per allenatori realizzati in parte online proprio per avvicinare quelle che sono le distanze come l’isola e le aree limitrofe della nostra Regione per poi passare alle lezioni di pratica da seguire in presenza. Un dialogo a cui si di arrivare ad una soluzione e penso riusciremo a fare i corsi soprattutto per le aree periferiche. Ci stiamo lavoriamo insieme all’Associazione italiana allenatori di calcio. E un risultato che otterremo anche attraverso la collaborazione del territorio e delle società”

Zigarelli, poi, si sofferma su quello che è il vero problema del settore: gli impianti sportivi e, oltre alla disponibilità, anche la relativa omologazione.

“A volte – commenta nel discorso il presidente – non è il sindaco il nostro diretto interlocutore bensì gli uffici tecnici. Noi come Comitato abbiamo creato uno sportello dedicato proprio agli impianti sportivi per dare un ampio supporto sia per la realizzazione degli impianti ma anche per quanto attiene alla sua manutenzione. Ci vuole tanto dialogo per far comprendere che le procedure sono cambiate e che bisogna lavorare, soprattutto, per quella che è la sicurezza degli atleti. Il nostro impegno e la nostra collaborazione è aperta sia ai privati sia gli enti pubblici che, di fatto, sono i proprietari degli impianti”.