Il calcio costa. Anche a Ischia | #4WD

Al di là dei soliti interventi infelici stile “Ischia tifa Ischia”, degli sbandieratori solitari come il cavolo a merenda nei cortei altrui, delle critiche ai maxischermi “comunali” per Napoli-Cagliari che toglierebbero soldi alla ristrutturazione dello stadio e dei post rimossi da Facebook che continuavano a invocare il compianto Enzo Mazzella quale sindaco-modello nei rapporti tra imprenditoria locale e squadra, la preoccupazione verso l’ennesimo futuro nebuloso dell’Ischia Isolaverde dopo il dietrofront di Lello Carlino merita qualche riflessione, seppur impietosa.

Come tutti i contesti in cui lo “stare insieme” dovrebbe rappresentare il denominatore comune del successo o, quanto meno, della dignità, anche il calcio a Ischia sembra continuare a dimostrarsi un catalizzatore “scacato” e costoso. E questo dato inequivocabile non emerge solo dalla storica logica di certi tifosi, che dall’alto del loro abbonamento allo stadio e alla luce della sedicente storicità della propria passione, pensano di poter dettare le regole alla società e all’amministrazione comunale, utilizzando la loro lavagna social da depositari della verità per distinguere col gessetto bianco in punta di mouse-pad i buoni dai cattivi.

Bene ha fatto Pino Taglialatela a lanciare il suo appello a Ischia per l’Ischia, sottolineando che non basta più un gruppo di pochi amici ed appassionati a tenere in piedi un giocattolo sempre più oneroso. Ma anche Pino, purtroppo, continua a ignorare (o far finta di…) che storicamente questo genere di s.o.s. sono caduti nel vuoto, perché evidentemente la passione calcistica ischitana non è tale da meritare tale attenzione. E non a caso, sono anni che sostengo la necessità di un azionariato popolare, ben sapendo che la sicura, scarsissima adesione a quel tipo di appello (al pari di quello del compianto presidente Basentini per la campagna abbonamenti verso la B, ai tempi della C1) metterebbe a nudo in modo inequivocabile questo limite atavico del nostro contesto sociale. E poi, caro Pino: perché la gente dovrebbe fidarsi alla cieca del modus operandi di questa società, lasciando che a comandare con i loro soldi resterebbe la solita oligarchia spesso poco trasparente?

I tempi di Mazzella fanno parte di un prezioso bagaglio di ricordi di ben quarant’anni fa, in un’epoca in cui l’economia ischitana consentiva queste ed altre “forzature” (in entrata come in uscita) ai bilanci delle aziende locali. Oggi, purtroppo, portare avanti una società calcistica che ambisce a certi livelli comporta un’unità d’intenti che ad Ischia manca, se solo si pensa a quanto si è speso negli ultimi anni -ad esempio- nel Real Forio. Ma anche -permettetemelo- la capacità di ogni tifoso o semplice appassionato di intendere il calcio al pari di un qualsiasi altro hobby costoso. E quando il mio amico Leonardo Calise parlava dei famosi mille euro all’anno per mille soggetti (un criterio seguito in realtà continentali dal potenziale di gran lunga inferiore a quello della nostra isola), chiedeva solo lo sforzo di qualche caffè o sigaretta in meno al giorno anche sullo stipendio di un semplice operaio o impiegato.

Ma noi ischitani, purtroppo, siamo quelli ai quali piace innanzitutto criticare, più che costruire; dividere, più che unire. Come col compianto prof. Antonio Barile, che all’epoca in cui era vicesindaco, s’incaricò di tenere in piedi la società dopo l’abbandono da parte di Basentini, sollecitando tutti (compreso noi assessori e consiglieri comunali di maggioranza) a versare in proprio o attraverso le rispettive aziende il contributo all’Ischia che finì quinta in serie D, ma guadagnandosi solo l’ostilità di quegli pseudo-tifosi che, per tutta riconoscenza, gli diedero del “pezzente”, accogliendo il Carlino prima versione che, allora come ora, diede poi forfait.Forse questa è e resterà Ischia che vuole bene all’Ischia. Nulla di più.